Rumbo al domingo electoral: el dólar se recalienta y caen las reservas

El Banco Central vendió dólares para contener el tipo de cambio oficial antes de las elecciones pero la cotización siguió subiendo y roza los $ 61. La brecha con canales alternativos llega a 27 %. Mientras tanto, caen aceleradamente las reservas.

22 de octubre

El Banco Central que conduce Guido Sandleris parece estar repitiendo la misma estrategia previa a las PASO: contener el dólar (en este caso con venta de reservas) para mantener una ilusoria calma cambiaria. Mientras, se agranda la brecha con el "dolar paralelo" que ya se pacta arriba de $ 66 y el "dólar bolsa" y el "contado con liqui" que rondan los $ 73.

La gran pregunta es qué pasará después del domingo 27, ¿dejará correr el gobierno una nueva devaluación del peso? ¿Qué mecanismos de contención efectivos tiene?

Una de las medidas que se esperan en un corto plazo es la aplicación de mayores restricciones a la compra de dólares, ajustando el control de cambios para bajar el límite de compra, lo que podría atenuarlo pero no representa demasiado poder de fuego. Pero mientras tanto, utiliza la receta tradicional: inyectar dólares al mercado para apaciguar la persistente demanda. De esta forma, se acentúa la sangría de reservas.

El Banco Central estuvo vendiendo dólares en octubre un ritmo de U$S 100 millones diarios. La semana pasada apretó el acelerador y empezó a colocar de a cada U$S 120 millones y hasta U$S 150 millones por día. Este lunes, según operadores del mercado, habría vendido unos U$S 160 millones, y sin embargo la divisa siguió subiendo. Alcanzó un promedio de bancos de $ 60,99, subiendo 26 centavos, y en el Banco Nación, que se mantenía en torno a los $ 60, subió 50 centavos para cerrar a $ 60,50.

Se estima que el Central mantendrá una venta diaria de U$S 150 millones el resto de la semana, de cara al domingo. Entre estas intervenciones, los vencimientos de bonos y letras y el goteo de los depósitos en dólares, en toda la semana el Central perdería unos U$S 1.600 millones.

Desde las PASO las reservas ya acumulan una caída acelerada de U$S 19.423 millones (-30%).

Sin ir más lejos, este lunes la merma fue de un tirón, con una pérdida de U$S 563 millones, terminando en U$S 46.885 millones. El viernes 9 de agosto, antes de las elecciones PASO, eran de U$S 66.309 millones. Pero las reservas de libre disponibilidad son aún un monto mucho menor, rondando los U$S 10.000 millones.

La caída de las reservas de este lunes, se debió principalmente al pago de los los bonos BIRAD y a la intervención de la entidad para contener la suba del dólar. También al lento goteo de los depósitos en dólares, que si bien aminoró, retrocede a un ritmo de U$S 40 millones diarios y es una de las principales causas del fuerte drenaje que vienen sufriendo las reservas.

La semana no termina allí. Hoy martes el Tesoro deberá pagar U$S 503 millones por vencimientos de tres títulos en moneda extranjera denominados Global 2021, 2026 y 2046. Y el viernes 25, se agrega el desembolso de unos U$S 330 millones de las Letes que fueron "reperfiladas" a fines de agosto.

Mientras tanto, los especuladores de deuda argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del equipo de Alberto Fernández continúan las negociaciones por una posible renegociación de deuda con un futuro gobierno del Frente de Todos. El FMI quiere que se aplique una quita a los acreedores como una de las condiciones para realizar los desembolsos restantes, pero el candidato viene prometiendo el modelo a la "uruguaya": pagar todo.

Esto no puede implicar otra cosa que priorizar los intereses de los especuladores de la deuda a costa de un mayor ajuste sobre los trabajadores.

El contexto de enorme fragilidad económica, crisis de deuda, y escasez de reservas, anticipa una probable transición política en tensión entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre. (LID)