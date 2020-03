Salta: Cacique denuncia que el Gobierno ocultó dos nuevas muertes de bebés wichís

Un bebé tenía 9 meses y otro 1 año, y pertenecían a las comunidades wichí Sopota y El Retiro respectivamente. Así lo denunció el cacique Modesto Rojas de la Comunidad Kilómetro 5 “Fwolit”. De esta forma, son 18 niños y niñas muertos por desnutrición en lo que va del año.

30 de marzo

Esta mañana, el cacique Modesto Rojas difundió un video con fuertes denuncias a los Gobiernos de Alberto Fernández y Gustavo Sáenz, por ocultar información sobre la muerte de dos niños y una anciana por desnutrición. Además, por no hacer llegar asistencia social a las comunidades.

Luego del audio que se viralizó la semana pasada, que tuvo repercusión nacional, Modesto volvió a cargar sobre el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo. En el video sostiene que “la provincia y la Nación están ausentes. Arroyo recorrió parte de Santa Victoria, pero aquí en Tartagal no ha recorrido. Yo siempre voy a salir en los medios porque no estamos asistidos”.

Estos “son momentos muy difíciles, de mucha hambre porque ya no nos dejan hacer la changa. Todos esos que hacen las changas, hoy no la hacen. Porque si salís, ya está la Gendarmería, ya está la Policía diciendo que no vayas a hacer la changa”. El planteo de Modesto está enmarcado en las más de 2400 detenciones que se llevaron adelante en Salta, de la mano de la Policía provincial, desde que se decretó la cuarentena en todo el país el pasado 20 de marzo.

“¿Por qué el gobierno provincial de Gustavo Sáenz no trae alimento para la gente?”, se pregunta en otro tramo del video. “Porque si quieren que nosotros estemos en la casa, ellos que traigan algo de comida. Entonces, ahí no nos vamos a afligir y la gente va a quedarse en la casa”.

Ocultaron la muerte de dos bebés wichís

Modesto relata la mala situación en la que viven. “Los chicos siguen muriendo de hambre. Hace dos semanas atrás murió un chico de la comunidad a 90 km de aquí, esa muerte esta ocultada, y murió una abuela de 80 años de la comunidad El Retiro. Y no hay informe. Murió con su nietito de un año por falta de alimentos”.

Además, en comunicación con LID, manifestó que otro bebé de 9 meses, de la comunidad wichí Sopota, falleció también hace dos semanas y los Gobiernos accionaron de igual forma, ocultando. (LID)