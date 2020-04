Salta: Denuncian que Mujeres y bebés wichís estuvieron detenidos 11 horas en Tartagal

Habían viajado desde Santa Victoria para realizar trámites en el Correo. Al emprender el regreso fueron detenidos durante 11 h en las cuales solo pudieron tomar agua. Se trata de un grupo de 25 personas, integrantes de la comunidad la Puntana, de Santa Victoria Este.

15 de abril

Cuando integrantes de la comunidad La Puntana fueron detenidos durante 11 horas en el ingreso sur de la ciudad de Tartagal, mientras emprendían su regreso a Santa Victoria Este.

“Vinimos desde Santa Victoria Este unas 25 personas. Salimos a las 4 am, con muchas madres embarazadas para retirar su beneficio en el Correo y también los que cambiaron la boca de pago (de jubilaciones, NdR), también han podido viajar a Tartagal”, contó Marcos Acevedo, integrante de la comunidad La Puntana.

Luego de realizar todos los trámites, personal de Tránsito los detuvo, alrededor de las 12 y 30h. “Por una infracción seguramente de la tráfic. El dueño presentó todos los papeles que le habían pedido, no le faltó ninguno, pero resultó que nosotros fuimos secuestrados con la tráfic. A partir de ese momento nos traen, nos secuestran. Fue un atropello contra nuestra persona, nuestra imagen. Nos tienen acá y no hemos comido nada, estamos con hambre”. Afirmaron, alrededor de las 21hs cuando fueron consultados por la prensa, que no fueron asistidos con nada y solo tomaron agua que ellos mismos pidieron a agentes de la Policía.

En el contingente había mujeres, “madres embarazadas con alto riesgo y gente grande. También un chico de un año recién salido del hospital de Tartagal”, comentó Marcos Acevedo. Según explicó el padre del niño “hace como dos horas que está con fiebre. Acá hay dos mujeres embarazadas con fiebre, de tanto estar sentadas ya les dolía”. Recién alrededor de las 23 y 30h pudieron emprender su regreso a Santa Victoria Este.

El cacique Modesto Rojas de la comunidad wichí Lantawos Fwolit Km5, de Tartagal, denunció el accionar policial y de la gendarmería. “Están discriminando a los pueblos originarios. Hay muchos aborígenes que la están pasando muy mal, vienen a buscar para comer y los demoran. Creo yo que está muy mal y nadie ve a nuestros hermanos”, afirmó. (La CRUDA NN)