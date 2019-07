Salta: Docentes siguen de paro

Más de un 80% de los docentes de la provincia de Salta siguen firmes con la medida de fuerza cumpliendo la tercera semana de paro. Por su parte, el gobernador Juan Manuel Urtubey junto a los ministros, firmaron este lunes un decreto que fija los aumentos propuestos y pretende poner fin a las negociaciones.

30 de julio

“Rechazamos la propuesta porque consideramos que no está muy clara, es ambigua y nosotros necesitamos un instrumento firmado donde quede bien detallado el aumento y sobre qué puntos (de los códigos incluidos en el decreto 380) impactaría”, explicó Patricia Caliva, referente docente, a El Tribuno. Según informaron los docentes autoconvocados, más de un 80% de los docentes decidieron continuar con la medida de fuerza.

En algunos colegios, el ausentismo alcanzó hasta un 95%, mientras que en otros establecimientos la ausencia de los maestros fue del 60%. Al mismo tiempo, Caliva aseguró que “la asamblea capitalina solicita que se contemple el decreto 380 (acuerdo firmado en marzo pasado), el no descuento de los días caídos y que no haya ningún tipo de sanciones administrativas, como sumarios o inasistencias injustificadas” y agregó que “los delegados de Capital no firmaron la nota de la propuesta oficial porque no tienen ese poder. Todas las decisiones se tienen que analizar con las bases que son las que levantarán o no la medida de fuerza”.

Por otra parte, el Gobernador salteño difundió un video donde da cuenta del presente del conflicto y detalla cuáles serán los montos aplicados al aumento y bajo qué números el Gobierno le da un cierre a la negociación.

Urtubey detalla que “el aumento salarial alcanzado en los acuerdos de este año es de un 38%, el promedio país es del 26,4%. Además se otorgó un bono de $5000 para compensar la pérdida por inflación de 2018. Salta es la provincia del NOA en que más ha crecido el salario docente”, y agregó que “se sucedieron siete reuniones entre ministros y docentes y en virtud de los planteos realizados y en el contexto de las posibilidades de la provincia se hizo esta propuesta”.

El decreto 1046 establece el incremento de un 4,9% para cubrir la inflación de junio y un 2,6% para cubrir la inflación estimada de julio. De agosto en adelante se liquidarán los sueldos con la inflación publicada por el INDEC garantizándose como un piso mínimo el 38% de incremento salarial acordado para el corriente año, si la inflación fuera menor. Además, se detalla el pago del Fondo de Compensación Salarial Docente con fondos provinciales y un incremento del 75% en el concepto de gastos de movilidad. (mundogremial.com)