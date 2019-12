Salta: Evo Morales realizaría su campaña para las elecciones bolivianas desde la ciudad de Oran

Así lo público el medio salteño El Expreso, que mantuvo contacto con los encargados de realizar la contratación de la vivienda donde se instalaría el ex mandatario.

13 de diciembre

San Ramón de la Nueva Orán se verá convulsionada políticamente desde la próxima semana cuando el ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, se instale definitivamente allí, para comandar la campaña del MAS para las próximas elecciones presidenciales. Detalles.

Orán ha sido elegida desde un principio para que el ex presidente boliviano, derrocado por un complot entre civiles, la cúpula policial y la de las Fuerzas Armadas, se instale por la accesibilidad a distintas ciudades del sur del vecino país. Y ha sido elegida por ex funcionarios bolivianos que se encuentran residiendo en distintas provincias del noroeste argentino.

Según fuentes cercanas al ex presidente, un grupo de ex cónsules bolivianos está a cargo de alquilar una vivienda que reúna las condiciones para convertirse en un verdadero “bunker” de campaña, y si la contratación se realiza entre hoy y el próximo lunes, no se descarta que desde la próxima semana Evo Morales llegue a Orán para comenzar a trabajar. Allí también se instalará el ex vicepresidente Alvaro García Linera, entre otras 12 personas que trabajan junto al ex presidente.

Según el diario derechista y neoliberal "El Deber de Santa Cruz", el ex senador del MAS, Wilman Cardozo, Evo había decidio instalarse en Salvador Mazza (Dpto San Martín) también en la frontera boliviana, y otras fuentes mencionaron a Villazón, fronteriza de La Quiaca, sin embargo quienes están a cargo de la instalación confirmaro a El Expreso de Salta, que la ciudad elegida es San Ramón de la Nueva Orán, ubicada a 20 minutos de Bemejo y a cuatro horas de Tarija.

Orán tiene desde el pasado 10 de diciembre nuevo gobierno municipal a cargo del médico Pablo González, y en gobierno provincial ya no está Juan Manuel Urtubey, quien lo recibió años atrás para condecorarlo en Campo Santo, y con el hasta jugará un partido de fútbol. El gobierno de Salta está a cargo de Gustavo Sáenz y Antonio Marocco, sin embargo el expresidente boliviano ha tenido contacto directo en su gestión con autoridades salteños en encuentro y actos patrióticos, Por ejemplo, con la tercera autoridade de la provincia, Mashur Lapad.

Así se decidió apenas la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó por unanimidad la ley que establece el llamado a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo no superior a cinco meses, sin la participación de Evo Morales y de Álvaro García Linera.

Evo Morales tendrá protección de un asilado político, tal como lo determinó el gobierno argentino, se instalará en una casa particular y tendrá custodia de la Policía Federal, delegación Salta.

Antes de asumir, el presidente Alberto Fernández le puso fin a la polémica que el gobierno de facto de Bolivia intentó instalar en el país, al decir que para la Casa Rosada “Bolivia no tiene gobierno hasta tanto no voten los bolivianos”, al considerar la presidencia de la senadora Jeanine Añez como una acción de facto. Es que la gestión de Evo terminó cuando el jefe de la Policía, Williams Kaliman en una conferencia de prensa le sugiriera a Evo Morales renunciar “por la paz del pueblo”, pese a lo cual después se produjeron más de 200 muertas en represiones contra las manifestaciones populares.

Asilo político

Evo Morales, quien estaba asilado en México, llegó al país el pasado lunes luego de visitar Cuba. E inmediatamente comenzó por las redes sociales una campaña de desinformación y de provocación, desconociendo tratados internacionales de muchísimos años, con el solo efecto de provocar una división en la sociedad. Esta campaña fue urdida desde algunos medios que primero apostaron a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diera la espalda a Alberto Fernández, y luego azuzaron con un supuesto enojo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, como ocurrió todo lo contrario, encontraron la figura del ex presidente boliviano para desinformar. El asilo político no es una determinación caprichosa del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, sino que viene respaldada por varios acuerdos internacionales. Por ejemplo, el tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, la Convención de La Haba de 1928, Convención sobre Asilo Político de Montevideo en 1933, Tratado sobre Asilo Político y Refugio Político en Montevideo de 1939; y la Convención sobre Asilo Diplomático en Caracas de 1954, entre otros. (El Expreso)