Salta:Exigen la libertad de wichís detenidos y repudian a nivel nacional la represión

Mediante un petitorio que ya recibió decenas de adhesiones, se denuncia el brutal accionar de la policía de Salta sobre la Comunidad El Tráfico de Embarcación, al norte de la provincia de Salta.

Reproducimos el petitorio por los detenidos wichís de Embarcación, en el norte de Salta. Actualmente son seis los que permanecen privados de su libertad imputados por "daño calificado y atentado contra la autoridad".

Al Sr. Gobernador de Salta Gustavo Saénz, a los miembros de la Corte de Justicia, al Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Seguridad y Policía de la Provincia de Salta:

Los abajo firmantes, ciudadanos comunes y organizaciones sociales, ambientales , de DDHH, y Pueblos Originarios repudiamos la brutal represión ejercida por las fuerzas policiales contra la Comunidad Indígena Wichi El Tráfico de Embarcación, provincia de Salta, el día 1 de enero del 2020 y las detenciones de menores de edad y autoridades de la Comunidad.

Una vez más queda en evidencia la violación de los derechos de los pueblos originarios por parte del gobierno de la provincia de Salta y la violencia física y moral ejercida sobre cuerpos , pertenencias y territorios de los originarios. La tecnología permite documentar tal violencia que no deja lugar a dudas del accionar policial.

Innumerables veces la comunidad indígena ha concurrido a la comisaría N°43 de Embarcación a radicar denuncias, sin embargo los funcionarios les niegan hasta ese derecho y se niegan a tomarles las denuncias. Esta vez ocurrió lo mismo, a las 15 hs la comunidad wichi fue atacada por jóvenes borrachos armados con machetes. Las autoridades originarias concurrieron a la dependencia policial a radicar la denuncia y no se la tomaron. A las 17 hs los que portaban machetes volvieron a atacar la comunidad que salió a defender a mujeres y niños. Allí irrumpió la Policía en la Comunidad wichi y detuvo a tres menores de edad y seis mayores, entre ellos al Presidente de la Comunidad, Gilberto Vicente que estaba filmando el violento e irracional accionar policial.

Las autoridades del gobierno de Salta desde el gobernador, los jueces, fiscales, ministro de Seguridad (coronel defensor de la dictadura militar), Jefa de Policía y comisarios violan sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios de Salta , que son los legítimos y naturales guardianes de la Tierra, por eso venimos a repudiar la violencia ejercida sobre la Comunidad Indígena Wichi El Tráfico de Embarcación y a exigir la inmediata liberación de sus integrantes : Gilberto Vicente , Norma Lera, Gastón Moreira, Anabel Vicente , Roberto Vicente y Juan Vicente.

Mara Puntano, Abogada de la UTD Mosconi y Comunidades Indígenas de Salta; José Pepino Fernández , referente de UTD MOSCONI- Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, provincia de Salta; Mónica Romero , Presidenta de la Comunidad Indígena Guaraní Estación Tabacal de Hipólito Yrigoyen; David Torres, Presidente de la Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas; Red de Luchas Socioambientales de Salta; Raul Sajama, Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy; Oscar Delgado, Capoma Jujuy; Liliana Courtade , Organización Yuyo Colorao; Ruben Ifrán , Periodista CABA; Moira Millan , Dirigenta Mapuche; Norma Ríos , Asamblea Permanente por los DDHH, Rosario; Alicia Bernal , Unidad Antirrepresiva por los DDHH; Rubén Tripi, abogado laboralista, Bs. As.; Claudia Korol, periodista, escritora, conductora de programas de radio - Organización social Pañuelos en Rebeldía-; Gabriela Massuh, Ex Directora de Cultura en Goethe-Institut Buenos Aires; Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento; Nicolás del Caño, diputado nacional, Frente de Izquierda; Myriam Bregman, legisladora de la CABA, Frente de Izquierda; Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández, diputados del PTS FIT en Jujuy; Daniela Planes, PTS en el Frente de Izquierda Salta; Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil, Ce Pro DH; Carlos Musante, congresal Suteba Quilmes; Laura Vilches, concejal de la ciudad de Córdoba, Frente de Izquierda; Josefina Ciotta, agrupación Pan y Rosas de la Universidad de Salta; PRO ECO, grupo ecologista, Tucumán; Emilio Iosa, autoridad partidaria de Carlos Paz DESPIERTA; Comunidad Mapuche Epu Lafken- Los Toldos, Bs. As.; María Fabiana Vega, Unión de Asambleas de Comunidades/Movimiento Antinuclear de la República Argentina; Ing. Silvana Mariani, CAPA (Centro de Atención Primaria Ambiental) Marcos Juárez; María Cristina Escobar, presidente Fundacion P.A.N.GeA Carlos Paz, Cba; Comunidad Contraarte de Córdoba; Pablo Bergel, sociólogo, ex diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Prof. Cecilia Carrizo, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Fac. Cs. Sociales, UNC (Córdoba); Virginia Azzara, productora agroecológica y educadora popular integrante de El taller del dragón y Paren de Fumigar Córdoba (siguen las firmas)