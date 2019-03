Salta: La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi tiene derecho a la propiedad de su cede por ocupación Veinteñal.

El Dirigente Social salteño José “Pepino” Fernández se presentó ante la jueza Griselda Nieto por un expediente de desolojo en contra de La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi por parte del Club Transporte. Los integrantes de la Fundatrad de General Mosconi se congregaron en Bienvenido, sobre el acceso sur de la Ciudad de Tartagal, en apoyo a su dirigente. Fernández estuvo acompañado de la Doctora Mara Graciela Puntano, Defensora de Derechos Humanos no gubernamental que defiende históricamente a Fernández y los desocupados.

14 de marzo

El expediente N°47.796/18; “Club Transporte c/ Fernández, José Gustavo – UTD Mosconi – Fundación Fundatrad por Desalojo”; establece un pedido de desalojo para la UTD Mosconi, que dirige José Gustavo Fernández. En la presentación de “Pepino” resalta que el Club Transporte aparentemente incurrió en estafa y manipulación, al haber enviado a una persona que se hizo pasar por Juez de Paz e hizo firmar una demanda de desalojo fraudulenta a Fernández.

Todo comenzó porque el Club pretende recuperar el espacio donde hoy se asienta la UTD, desde hace 23 años. “Empezó a reclamar un derecho que dejó hace 23 años”, señaló la defensora de la organización.

La abogada Mara Puntano; en diálogo; dijo que “logramos probar el fraude y conseguimos fijar audiencia para el 14 de Febrero (…) es un juicio sumarísimo en lo civil que inició el Club Transporte (…) nos reservamos el derecho a denunciar al Juez de Paz por no presentarse personalmente él y que otro tomara su lugar”.

Para la letrada eso viola el derecho a la defensa de la UTD y ya con planteada la nulidad fue que se fijó una nueva audiencia para este jueves. La intención oculta, analizó la abogada, estaría en que tras 20 años de ocupación pacífica en un inmueble de manera ininterrumpida, tiene derecho a acceder a la propiedad (Derecho Veinteñal).

“El Club podría reclamar pero no exigir”, remarcó la doctora Puntano. La jueza que lleva el expediente es la Dra. Griselda Nieto, Jueza de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 1° Nominación. Acompañando a su referente, un grupo se ubicó en el acceso sur en tranquila manifestación.

“Ahora, se enviaron notas de apoyo a la UTD a la jueza Nieto de parte de todas las organizaciones sociales del país y el mundo, porque Pepino fue elegido presidente honorario de los Movimientos Populares en Argentina (NR: año 2016) y nos representa en el Encuentro Internacional que organiza el Papa Francisco”, recordó la abogada.

Nota envida a la Sra. Jueza de 1° Inst. Civil y Comercial 1° Nominación-Distrito Tartagal-Provincia de Salta; Dra. Griselda Nieto; por los movimientos sociales de Argentina

“Las personas abajo firmantes y las organizaciones sociales con ámbito de actuación en todo el país, nos dirigimos a ud.en referencia al Expte. N°47.796/18 “Club Transporte c/ Fernández, José Gustavo – UTD Mosconi – Fundación Fundatrad por Desalojo” para hacerle conocer nuestra total solidaridad con la UTD Mosconi –Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi cuyo referente histórico es José “Pepino” Fernández solicitando se rechace la demanda de desalojo iniciado en su contra.

¿Por qué le solicitamos el rechazo de la demanda de desalojo? Porque conocemos y valoramos a la UTD Mosconi en su lucha por el trabajo digno en la provincia de Salta donde los recursos naturales abundan pero las políticas sociales y laborales faltan y marginan a gran parte de la población sobre todo en el Dpto. San Martín, y en especial de la ciudad de Mosconi.

La UTD Mosconi se constituyó en 1996 con sede en el predio ubicado en la intersección de las calles 25 de mayo y Alberdi de Gral. Mosconi ante el despido masivo de los trabajadores de YPF en todo el país por la privatización de la empresa. Se constituye en ese lugar por ser fundado y costeado por y para los trabajadores de YPF .Y se constituye allí la UTD Mosconi para nuclear a los ex trabajadores de YPF y sus familias abandonados por el Estado a su suerte en localidades con altísimo índice de desocupación y falta de industrias y fuentes de trabajo.

No obstante tal abandono de personas hecha por el Estado, los integrantes de la UTD Mosconi fieles a la cultura del trabajo, se organizaron para trabajar para la comunidad en general incluyendo a las comunidades aborígenes en todas sus etnias, para solucionar la diversidad de necesidades y problemas cotidianos que se presentaron a miles de familias de la zona ante el despido masivo.

Así crearon y mantienen hasta hoy numerosas huertas orgánicas, apiario, viveros de especies nativas para la reforestación evitando los aludes e inundaciones, ladrilleras , talleres de metalurgia, herrería, mecánica, carpintería con la recuperación de la madera muerta, albañilería y construcción de viviendas, aulas de escuelas, iglesias , salitas de primeros auxilios , salones multiusos para la comunidad , sepulturas y mausoleos. Así también la UTD Mosconi brinda apoyo docente a alumnos primarios y secundarios, imparte enseñanza y cursos de diversos Oficios ya que funciona como una Bolsa de trabajo para las empresas de la zona que requieran personal capacitado. También se imparten Talleres de energías alternativas como la solar.

La ciudad de Mosconi refleja el trabajo de la UTD Mosconi a cada paso: en el desmalezamiento de rutas y caminos, plazas y espacios públicos como escuelas, hospitales, estación de ferrocarril, en el descacharrado y prevención de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, pintura de escuelas, construcción de aulas y puestos sanitarios, iglesias, recuperación de jóvenes adictos a las drogas, asistencia y contención de ancianos y personas desamparadas, asistencia y auxilio de la población en casos de fenómenos climáticos y catástrofes como aludes, tornados , inundaciones que provocan el derrumbe de viviendas y árboles.

Es imposible no advertir la importancia de la labor que realiza la UTD Mosconi de forma constante e ininterrumpida durante 23 años en su ciudad de origen y en todo el Dpto. San Martín. La UTD Mosconi no sólo tiene historia de lucha y de trabajo, sino también de contención y ayuda comunitaria defendiendo la vida digna desde el vientre materno hasta el último día de vida del ser humano de toda esa zona. Esa historia de lucha ha sido reconocida por las organizaciones de todo el país por lo que la UTD Mosconi fue invitada por el Papa Francisco al Encuentro Mundial de Organizaciones Sociales celebrado en Bolivia en el año 2015, en el cual José” Pepino” Fernández fue designado Presidente Honorario de todas las organizaciones sociales de Argentina.

Por esas razones y muchas más, Sra. Jueza le solicitamos que considere la invalorable función social que realiza la UTD Mosconi durante 23 años en forma ininterrumpida en el predio, que como antiguos trabajadores de YPF compraron con sus salarios, y que luego de despedidos de la empresa YPF constituyeron como sede de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, en consecuencia solicitamos se rechace totalmente la demanda de desalojo de la UTD Mosconi, se resguarde la integridad física y psicológica de todos los integrantes de la UTD Mosconi, en especial de su referente principal Pepino Fernández y se ordene a los demandantes que se abstengan de hostigar al mismo.

Por ser un acto de verdadera justicia”.

El escrito lleva las firmas de Gringo Castro, Secretario General de CTEP; Juan Grabois, referente nacional del Frente Patria Grande; Martín Ogando, VAMOS/Frente Patria Grande; Sol De La Torre, VAMOS/Frente Patria Grande; Manuel Bertoldi, VAMOS/Frente Patria Grande; Itai Hagman, referente Frente Patria Grande; Eva Dimopulos, Presidenta de la FUBA; Plataforma por una Nueva Mayoría; Victoria Freire, referente feminista de Mala Junta; Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Lito Borello, Secretario de Derechos Humanos CTEP; Organización Social y Política Los Pibes; Rafael Klejzer, Secretario General de CTEP Capital; Movimiento Popular La Dignidad; Movimiento Emancipador; Política de Liberación; Agroecología La Foresta; La Poderosa; Organización 22 de Agosto; Walter Formento, Docente Investigador; Alejandra Guzzo, Cineasta; Fernando Krichmar, Director de Cine Insurgente; Barricada TV; Encuentro Antiimperialista; Guillermo Caviasca, Historiador Docente; Natalia Vinelli, Periodista; Néstor Kohan, Filósofo; Casa de la Mujer Esther de Careaga, Cañuelas, Pcia. de Bs. As; CAAC Casa de Acompañamiento y Atención Comunitaria “John William Cooke”; Sociedad de Fomento San Eduardo Cañuelas, Pcia. de Bs. As.; Capilla Cristo Obrero y Campesino de Misioneros de Francisco;

CCCP Centro Comunitario de Capacitación Popular Máximo Paz, Pcia. de Bs. As.; Revista Comunitaria De Frente Máximo Paz, Pcia. de Bs. As; Programa de Radio PATRIA GRANDE en la 89.9 Máximo Paz,Pcia. de Bs. As; Posta Sanitaria CHE El Hombre Nuevo, Máximo Paz CTEP; Agrupación Política Máximo Paz al Frente, Pcia. de Bs. As; Frente Sindical de Cañuelas, Pcia. de Bs. As; Corriente Pueblo Unido; Organizaciones Libres del Pueblo (OLP); MTL Rebelde (Movimiento Territorial de Liberación Rebelde); Julio Urien (Teniente Fragata Presidente FIPCA); Dr. Mariano Memolli (Ex Director del Instituto Antártico); Mesa Gremial 19 y 20, CTEP; Frente Popular Darío Santillán; Horacio Tetamantti, Ingeniero, Ex Secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación; Unión de Trabajadores Rurales – CTEP; Comunidad, Trabajo, Organización, Traslasierra, Pcia. de Córdoba; Gallo Rojo, Piedra Blanca, Pcia. de Córdoba; Macollando, Pcia. de Córdoba; Verde Esperanza, Departamento San Justo, Pcia. de Córdoba; Asamblea de Quinteros El Quirquincho, Pcia. de Córdoba; Encuentro de Organizaciones (EO), Pcia. de Córdoba; Trabajadores Unidos por la Tierra, Departamentos Santa María y Calamuchita, Pcia. de Córdoba; Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, Jujuy; Sánchez Mercedes, referente OPSA/MECHA Confluencia, Pcia. del Chaco

Darío Chano Acosta, referente Movimiento Popular La Dignidad en Pcia. de Chaco; Cooperativa de Trabajo Obreros de la Tierra, Pcia. de Chaco; Cooperativa de Trabajo Carrasco, Pcia. de Chaco; Fernando Gomez del Frente Riojano de Organización Popular (FROP).

Fuente (FM Alba)