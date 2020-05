Salta: La actividad de comercios retorna este miércoles atendiendo a todos los protocolos sanitarios

El Comité Operativo de Emergencia habilitó la actividad comercial en sus diferentes rubros, con protección sanitaria y evitando concentración de personas. El gobernador Sáenz indicó que se reglamentará el protocolo para concurrir a los comercios. Consideró que en virtud del comportamiento de los salteños y debido a que no hay circulación comunitaria de Covid-19, se irán flexibilizando otras actividades.

5 de mayo

El gobernador Gustavo Sáenz brindó un mensaje a toda la provincia anunciando la resolución N°22 del Comité Operativo de Emergencia que habilita en todo el territorio provincial la actividad de los comercios, en sus diferentes rubros. Los requisitos son, garantizar la protección sanitaria, distancia social, sin concentración de personas y sin espera dentro de los establecimientos.

Si bien el protocolo para que el ciudadano concurra a los comercios será reglamentado por el Comité Operativo, no podrá haber actividad luego de las 20 y el personal de cada negocio deberá tener horario rotativo, extremando los cuidados. “Apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”, dijo Sáenz en el inicio de su mensaje, recordando que “habrá inflexibilidad con quienes no cumplan con las normas”.

El Gobernador ponderó la importancia de escuchar opiniones de diferentes sectores antes de decidir flexibilizar alguna actividad, no obstante, indicó que principalmente las nuevas autorizaciones son producto del comportamiento de los salteños respetando las normas, además que en la provincia no hay circulación comunitaria de Covid-19.

Salta tiene características particulares en términos de población y geografía, tema que fue analizado por el gobernador Sáenz. En este punto sostuvo que por tener una ciudad con más de 500 mil habitantes como es la capital, previamente se solicitó autorización a la Jefatura de Gabinete de la Nación, que validó el pedido porque la provincia tiene una de los mejores contextos sanitarios.

“Al no haber circulación viral es momento de empezar a abrir rubros importantes de la economía, pero esto no quiere decir que nos relajemos”, sostuvo el mandatario salteño, agregando que donde no se puedan garantizar los marcos sanitarios óptimos, no se habilitará. Pidió colaboración a las intendencias y este punto está refrendando en un artículo de la Resolución que autoriza a los Municipios la capacidad de control en el marco de sus competencias.

Gustavo Sáenz sostuvo que esta pandemia ha cambiado nuestras vidas y que “flexibilizar todo de golpe es no entender el sacrificio que hemos realizando”. Confirmó en este sentido que se desalentará el uso de transporte masivo de pasajeros porque a nivel mundial fue uno de los principales focos de contagio. “Seguimos entendiendo y valorando que lo más importante es la salud de los salteños y vamos a protegerla hasta la última instancia”.

Comunicación con Nación y provincias

El Gobernador salteño destacó la comunicación permanente con diferentes organismos de Nación a la hora de tomar decisiones y coordinar acciones. Además, adelantó que para nuevas determinaciones se esperará a que el presidente Alberto Fernández instrumente nuevas medidas.

Informó también sobre contactos con los ministerios de Defensa y de Seguridad “para reforzar nuestras fronteras y para que las fuerzas de seguridad trabajen de forma conjunta”.

También comentó sobre comunicaciones con los gobernadores Gerardo Morales(Jujuy) y Rául Jalil(Catamarca) para avanzar en un posible turismo interno entre las provincias ya que ninguna presenta circulación viral. (Secretaría de Comunicación)