Salta: “Los Gobiernos quieren que estemos encerrados, pero no tenemos para comer”, afirma un Cacique wichí

Mediante un audio gravado el Cacique Modesto Rojas, de la Comunidad Kilómetro 5 “Fwolit”, quien también es coordinador zonal de la ruta 86. denuncio la grave situación que viven ante la falta de comida por la cuarentena.

28 de marzo

“Este audio va para el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, también a Cristina Fernández de Kirchner. Y también va para Daniel Arroyo y Sáenz, la ministra y todos los que trabajan en el ministerio de Asuntos Indígenas, y para la gente que trabaja en el INAI”. Así inicia el audio de aproximadamente 10 minutos.

“Nosotros, como pueblos originarios de la ruta 86, también de ruta 135 y ruta 81, nosotros como miembros de las comunidades, estamos pasando momentos muy difíciles, no está bajando la ayuda para las comunidades, aquellos que no tienen su documento, no tienen su beneficio y no, la ayuda no va a llegar a nadie. Y mientras el Gobierno nacional y el provincial quieren que nosotros estemos encerrados en nuestras casas, nosotros a veces no tenemos ni para comer. Nosotros como originarios nos vemos obligados a ir a hacer una changa. El Gobierno quiere que nosotros estemos encerrados en nuestras casas. ¡A ver, el Gobierno, si va a traer algo para que coman nuestros chicos, nuestros hijos!”, continua expresando Rojas con bronca y dolor.

“Y ahora más que nada nos tienen encerrados, quieren que muramos de hambre y no lo vamos a hacer, yo como dirigente no voy a aceptar. Yo voy a hacer una lucha tremenda, porque aquí los que se van a levantar son los habitantes. Porque ya es basta de que los chicos sigan muriendo, es basta de que los chicos no tengan para comer. Hay gente de las comunidades sin trabajo, pedimos al Gobierno provincial trabajo, pero no nos dan. A mí me duele mucho ver que el Gobierno provincial de Gustavo Sáenz quiere que nosotros estemos encerrados en nuestras casas, pero incluso él no nos trae comida. ¿Por qué no hacen comedores? Si él quiere que no salgamos que nos den comedores para que comamos todos los días”.

Modesto Rojas cierra el audio agradeciendo, poniéndose a disposición y pidiendo que la grabación llegue a la presidencia, a la vicepresidencia e incluso a Daniel Arroyo.

Foto de portada: Modesto Rojas a la izquierda, junto a Luis Cáceres, cacique de la Comunidad Pihué Wichí de General Mosconi