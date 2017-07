Salta. Niña de 3 años fallece por desnutrición

El fallecimiento de una niña de 3 años volvió a poner en debate la desnutrición de los menores de edad en la zona. En el certificado de defunción que emitió el hospital consta que su deceso se produjo por “enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte. Diarreas. Paro Cardiorespiratorio”, y más adelante establece como antecedente “deshidratación, Desnutrición. Patologías respiratorias. Sepsis”.

21 de julio

El padre de la niña; José Perez; declaró que el martes de esta semana su hija ya no quiso comer. Ese día, según su relato, se cumplía una semana de la visita mensual del agente sanitario por el hogar en Misión Tres Paraísos y tras, los controles de rigor, dejó la partida de leche correspondiente. “Mi mujer le preparó la leche y a la noche ya se puso mal”, continuó. En esa oportunidad les dieron un suero para que se le administrara, que le provocó una leve mejoría, pero esta mañana; cuando se aprestaba a salir a su trabajo; se dieron conque la niña no se hallaba bien. En primer lugar marchó al Hospital de General Mosconi, “pero no me dijeron nada a mí”, y posteriormente se dirigieron a Tartagal, adonde ya llegó sin vida. La familia tiene dos hijos más, un bebé de un año y un segundo de meses. “Nosotros vivimos en una casita que está hecha de plástico, no tenemos agua potable ni medios para más”, agregó. De allí que solicitó ayuda para poder velar y enterrar el cuerpo de la pequeña. (FM ALBA)