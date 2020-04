Salta: “No tenemos agua para tomar, menos para higienizarnos” Afirma Cacique wichí

Así lo denunció José Hugo, representante de la comunidad El Carpintero, de la ruta 81, en el marco de la crisis por el coronavirus. Desde que comenzó la cuarentena son decenas las denuncias de las comunidades originarias por falta de acceso al agua y al derecho a trabajar.

29 de abril

Mediante un audio difundido este martes por las redes sociales, el cacique José Hugo, de la comunidad wichí El Carpintero, comentó la situación por la que están pasando en este paraje ubicado en la localidad de Fortín Dragones, Embarcación, sobre la ruta 81.

“Nos sentimos muy indignados porque según escucho por la radio para matar al coronavirus hay que lavarse bien las manos pero si no tenemos agua para tomar, menos va a ser para higienizarnos”, remarcó el cacique. "El tanque no funciona más, hace 6 años que no funciona. Aguas del Norte no se hace cargo porque dicen que ellos no hicieron el pozo de agua y que no les corresponde arreglar dicho problema que padece la comunidad wichí paraje El Carpintero".

“El Estado provincial siempre está ajeno a nuestros problemas. Hicimos reclamos, ya mandamos nota a los municipios pero hacen oídos sordos. Es preocupante la situación en Carpintero, porque no tenemos agua potable. Está Asuntos Indígenas (de la provincia, NdR), IPPIS, INAI, pero todos hacen oídos sordos. Siempre están preocupados por otras cosas, en que la plata vaya a sus bolsillos más que en las problemáticas de las comunidades. No tenemos esa ayuda de los bolsones tampoco nosotros”, algo que vienen denunciando junto a otras comunidades wichís del norte.

“No sé hasta cuándo vamos a estar esperando para que puedan venir a ver. Estamos también medio aislados, los remedios no están llegando. Yo soy diabético, no tengo la insulina que me tienen que proveer, así que estamos muy, muy preocupados. Hay chicos que ya no tienen de dónde sacar para comer, ya han sacado crédito de todos lados. Es vergonzoso, hay jóvenes que son ya mayores y no tienen qué comer, ancianos que no tienen ningún beneficio tampoco”, denunció el cacique.



Tanque de agua roto hace 6 años