Salta: Olmedo y Liliana Mazzone respaldaron las declaraciones de Gómez Centurión

Luego de los dichos del ex carapintada y actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, a favor de la dictadura militar, se desplegó un amplio repudio en el arco político. No obstante, directo desde Salta el ex carapintada recibió su cuota de apoyo.

31 de enero

La primera en dar el visto bueno a las declaraciones de Centurión fue la “Coordinadora de Relaciones Internacionales” de la Casa de Salta, Liliana Mazzone, quien compartió en su perfil de facebook una nota sobre las declaraciones del funcionario nacional y la acompañó con 14 austeros caracteres donde afirmó con sequedad: “8 mil verdades”.

Funcionaria de Urtubey, ex diputada provincial por la plataforma política de Romero + Olmedo y prima del ex intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, un peronista que pasó a la historia luego de que se filtraran fotos donde aparecía junto a menores semidesnudas, “Lily” Mazzone destila perfume a reacción.

Mientras tanto, desde el bloque Salta Somos Todos, el retrógrado, misógino y millonario diputado Alfredo Olmedo, se ubicó en la misma línea que Juan José Gómez Centurión y Liliana Mazzone al declarar en una entrevista televisiva que “hubo abusos de un lado y del otro y solo se juzgó a los militares”. (LID)