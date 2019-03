Salta: Quemaron el coche de un periodista en Salvador Mazza

Desconocidos prendieron fuego al auto del periodista salteño Raúl Costes. El vehículo estaba estacionado frente a su casa. Efectivos de policía llegaron hasta el lugar una vez que se dio la alarma. Se estima que los atacantes actuaron entre las 01.30 y 2 de la mañana.

18 de marzo

En un primer momento, el periodista Costes acusó a Bomberos Voluntarios de no haber accionado para impedir que el fuego inutilizara el auto. Sin embargo, esta mañana aclaró que no pudieron sacar la autobomba para acudir al siniestro porque no tiene batería.

El auto era un Duna 98, que Costes adquirió en el año 2013. A pesar del fuego, dijo hoy, se salvó parte del motor y la batería. La denuncia por lo ocurrido la radicaba en la Comisaría 40, mientras que la Fiscalía Penal de Salvador Mazza dispuso que la Brigada de Investigaciones de Tartagal realice los peritajes del caso.

“Hace rato que vengo siendo amenazado (…) no callo lo que pasa en Salvador Mazza, con la municipalidad y en los parajes”, manifestó. Si bien no señaló directamente a nadie, recordó que hace dos días, Oscar Gutiérrez, quien pretendió embestirlo con su auto.

“Él vive obstaculizando mi trabajo y es una actitud incomprensible, porque también es trabajador de medios, funcionario y en algún momento fuimos colegas”, resumió Costes. No solo es funcionario municipal (desempeña en Ceremonial de la Municipalidad de Salvador Mazza), sino que también es corresponsal del principal diario de la provincia.

Cabe recordar que el periodista es un reconocido antagónico del intendente Rubén Méndez, a quien expuso en irregularidades más de una vez.

“No tengo de quien sospechar, pero mi trabajo me lleva a lo policial, lo político y eso me ha provocado más de un cruce, que me insulten o que me escupan”, analizó. A pesar del ataque, reviste la posibilidad que la cámara de seguridad ubicada en la esquina de la calle pueda aportar datos de relevancia.

El último ataque de este tenor que registró el periodismo en el departamento San Martín fue en el año 2013, también en Marzo. En ese momento, fueron los periodistas Raúl y Víctor Cortez; de Tartagal; a quienes les incendiaron el auto.

A pesar de los años, el hecho quedó en nada. Dos personas vestidas de negro fueron vistas por testigos pero no se ahondó más en el caso y tampoco fueron llamados por la justicia, observó el periodista Víctor Cortez. (FM Alba)