Salta: Romero anunció su voto en contra del proyecto de aborto legal, y el rechazo sería irreversible

A través de Twitter, el senador y exgobernador, que era uno de los últimos indefinidos, le garantizó al bando “celeste” el voto número 36, con lo que se asegura la mayoría para hundir la ley.

3 de agosto

La definición que el bando “celeste” esperaba para empezar a saborear una victoria llegó este jueves. El senador Juan Carlos Romero, exgobernador de la provincia de Salta, anunció que en la sesión del próximo miércoles rechazará el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, con lo cual serían 36 los votos negativos para lograr enterrar la ley.

Si bien ya se especulaba con que Romero votaría en contra del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, el legislador había evitado pronunciarse públicamente. De hecho, aterrizará en Buenos Aires recién la semana que viene, para asistir a la sesión.

La confirmación llegó a través de un tuit. “Luego de meses de análisis por el debate y habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere, por lo que confirmo mi voto negativo”, reveló Romero.

Con ese pronunciamiento, si se mantiene el número y hay asistencia perfecta de los senadores “celestes”, el proyecto será rechazado y consecuentemente no podrá ser tratado en el Congreso por un año. Y dado que en 2019 hay elecciones, el debate recién se volvería a dar en 2020.

Los legisladores que apoyan la ley de aborto son 32, y hay todavía dos sin pronunciarse: el santafesino Omar Perotti y el tucumano José Alperovich, ambos del bloque Justicialista. Pero aún con esos dos senadores votando afirmativamente, no sería suficiente. Hay además una abstención anunciada, de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), mientras que la puntana Eugenia Catalfamo, compañera de bloque de Adolfo Rodríguez Saá, se encuentra de licencia por embarazo.

Los senadores que se oponen a la norma evitaron este miércoles que haya dictamen en el plenario de comisiones: resolvieron no firmar ningún despacho y los “verdes” no pudieron juntar el número suficiente de firmas ni para la mayoría absoluta del plenario ni en cada una de las comisiones. Por ese motivo, en la sesión del miércoles se sometería a votación el proyecto proveniente de Diputados, que no contiene los cambios que acordaron los senadores a favor en el Senado. Así, el bando opuesto podría exigir dos tercios para habilitar el tratamiento en el recinto, sobre tablas. (parlamentario.com)