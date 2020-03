Salta murieron dos niños originarios, ya son quince en total que fallecen por causas de bajo peso

Se trata de un niño wichí de 1 año y 3 meses, de la comunidad Vertientes Chicas, que falleció ayer. Una niña discapacitada de la comunidad la Paz, donde conviven wichís y chorotes, murió esta mañana. Tres casos en una semana y denuncian que no llegan los bolsones alimentarios.

26 de marzo

Ayer murió otro niño wichí por desnutrición y su hermana está internada de gravedad. Oriundos los dos de la comunidad Vertientes Chicas, localizada a 35 kilómetros de Santa Victoria Este, donde las comunidades cuentan con un sólo tanque de agua que funciona con combustible. Cuando no hay nafta, no hay agua; cuando se rompe el motor, tampoco. Y donde, según informó el secretario de Obras Públicas de Santa Victoria Este Pedro Lozano a un medio local, no reciben bolsones alimentarios de Desarrollo Social.

Hoy falleció una niña de la comunidad La Paz, también en el norte. La bronca crece. Son 15 niños y niñas que mueren por desnutrición en el norte de la provincia, las más afectadas son de las comunidades originarias; 14 de esos niños pertenecían a ellas.