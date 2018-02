Salta no cobrara un seguro médico a extranjeros, pero pide convenio de reciprocidad entre estados.

Así lo confirmó Roque Mascarello, Ministro de Salud de la provincia de Salta, en una entrevista brindada al Diario salteño el Tribuno.

27 de febrero

El ministro de Salud, Roque Mascarello, remarcó que no está "constitucionalmente permitido" y que sería "fantasioso", ya que no se ajusta a derecho y una postura así podría derivar en un litigio judicial. "No es la persona la que debe asumir el costo de la atención sino es el Estado el que debe asumir ese gasto de la atención del ciudadano, que los Estados se hagan cargo de la atención", remarcó el ministro de la Salud de la Provincia. El funcionario provincial declaró que deben ser los Estados los que se encarguen de firmar convenios de reciprocidad y sostuvo que los países deben ser los que afronten esos gastos y no los ciudadanos. "Hace un año atrás fije posición respecto al tema y hablé de dos cuestiones centrales. Una de reciprocidad y la otra de un mecanismo de compensación. Lo plantee en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) porque, obviamente, un tema de esta naturaleza debe ser planteado única y exclusivamente a través de Cancillería", recordó Mascarello, en diálogo con este medio.

El funcionario provincial insistió en que, por un derecho constitucional, la gente "tiene que estar exenta de cualquier pago", pero remarcó que se debe trabajar para que exista un mecanismo de compensación entre ambos países respecto a la prestación de servicios para los argentinos que estén eventualmente en Bolivia y para los ciudadanos bolivianos cuando estén en el país.

"Que haya compensación, pero no a partir del bolsillo de la gente sino del bolsillo del Estado, porque acá estamos hablando del Estado provincial que destina recursos para la salud”, reafirmó su posición y la de la Provincia el ministro de Salud. Y agregó: “En el medio se tergiversan muchas veces las cosas y se plantea como que hay alguna cuestión xenófoba, entonces por eso hay que ser muy prudentes en ese sentido para que este planteo no se malinterprete”. (El Tribuno)