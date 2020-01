Salta suma la cuarta muerte infantil por desnutrición

Luego del fallecimiento de los tres niños wichís la semana pasada, este viernes falleció una niña de 4 años que presentaba un cuadro de deshidratación y vómitos.

20 de enero| |

El hecho ocurrió en el norte provincial. Noelia, fue asistida en el Hospital de Morillo en el departamento de Rivadavia en donde no pudieron atenderla. Debido a que cuadro era de riesgo debieron trasladarla al hospital de Orán donde la trasladaron en un auto particular porque no contaban con una ambulancia. Sin embargo la niña murió en las primeras horas de ayer.

El caso de Noelia se suma al de los 3 niños wichís que murieron por desnutrición la semana pasada. Ante esta situación el gobernador de Salta expreso: “Es cierto que el sistema de salud está colapsado. Llegó el momento de decirle a los salteños que Salta es pobre, que Salta tiene muchas falencias, muchos problemas estructurales, muchas necesidades, no se esconde la realidad, no se esconden los problemas, hay que enfrentarlos” manifestó el gobernador.

Salta, “la pobre”

Teniendo en cuenta los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante el gobierno de Urtubey- según el informe difundido en septiembre de 2019- daba las brutales cifras que en Salta el 41,8% de las personas son pobres, es decir 262.071 .La indigencia, en tanto, alcanza al 7,7% de los salteños, un total de 48.470 personas.

La pregunta es cómo darle una salida a esta situación de miseria y crueldad a la que lleva la irracionalidad del capitalismo y de los gobiernos responsables. En esta irracionalidad hay ganadores y perdedores que se hace evidente cuando en pleno siglo XXI mueren chicos y chicas por desnutrición, que no haya una ambulancia para el traslado, muestra las carencias extremas de alimentos, agua potable y viviendas.

Uno de los ganadores es el ex gobernador de la provincia Juan Carlos Romero actual senador y aliado de Sáenz. En las últimas elecciones, el Diario El Perfil lo destacó como “el candidato más rico” luego de presentar su declaración jurada con un patrimonio de más de $ 197 millones”. Por otra parte, el empresario Horacio Brito dueño de Banco Macro sale en la revista Forbes en el puesto 21con un patrimonio de US$ 690 millones.

El gobernador Sáenz acorde con el gobierno Nacional, viene expresando el discurso de “políticas de austeridad” que recaen en ajustes sobre los jubilados y trabajadores. Entonces se podrían aplicar impuestos a las grandes fortunas que se destinen a la construcción de viviendas para las familias que lo necesitan en forma urgente. El tema es invertir las prioridades entonces que los millones que irán al FMI y especuladores de la deuda, sean para salud, educación y poder tener equipos y ambulancias como así también toda la infraestructura necesaria en los hospitales, educación y trabajo.

Por las actuales y nuevas generaciones, es fundamental que los sindicatos comenzando por el de salud tomen esta pelea junto a las familias trabajadoras ocupadas y desocupadas, en el camino de cambiarlo todo de raíz (LID)