Samid sigue prófugo, pero avisa: "Que Stornelli entregue el teléfono y yo me entrego"

El empresario está acusado de presunta asociación ilícita y evasión en la comercialización de carnes. Su abogado dice que no sabe dónde está.

5 de abril

El empresario Alberto Samid cumplirá 24 horas como prófugo de la justicia y la policía sospecha es que está fuera del país.

"Oficialmente no salió de la Argentina, pero extraoficialmente es lo más probable", aseguraron al sitio Infobae fuentes que trabajan en el caso.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó la detención del empresario de la carne luego que no se presentara a la audiencia del juicio en la que está acusado de asociación ilícita y en la que estaba previsto la lectura del veredicto.

Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda en la localidad bonaerense de Ramos Mejía y no fue encontrado. Hubo reuniones para coordinar la búsqueda, pero las sospechas más fuertes indican que el "Rey de la Carne" ya no está en Argentina.

"No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político", dijo Samid en diálogo con diversos medios. Además, denunció el fiscal del caso, Gabriel Pérez Barberá, le pidió una coima de u$s1.800.000 para liberarlo de la acusación de asociación ilícita y evasión de impuestos.

"Se tomó tres días de vacaciones para que junte la plata y cuando volvió me la pidió", contó. Ante esto Samid contó que no tiene ese dinero pero "si la tuviera no la pondría" y comparó al fiscal con el accionar de Marcelo D´Alessio.

"No me mandó ningún (Marcelo) D’Alessio, vino él en persona", relató en referencia al falso abogado investigado hoy por extorsionar a empresarios en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli.

Samid, siguió comparando su caso con el del fiscal que investiga la causa de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo y lanzó: "Cuando Stornelli vaya a declarar y entregue el teléfono, yo me voy a entregar".

"Estos tipos me quieren ir a hacer tomar agua podrida en Ezeiza, como están haciendo los muchachos. A los 71 años no voy a ir a tomar agua podrida. Si me agarran, mala suerte", agregó Samid, que además criticó a los jueces y fiscales federales.

"Esto es lo que hacen estos tipos, son unos ladrones, sinvergüenzas y ahí hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py. Eso no es Comodoro Py, es Comodoro Pro, ahí le roban la plata a la gente, los meten preso, es una cueva de ladrones. Yo estuve dos semanas yendo ahí, te das cuenta lo que es. Cuando llega alguien del Pro, están todos a los abrazos, cuando llega un peronista están todos serios", remarcó.

apuntó directamente contra el Presidente Mauricio Macri. "Esto lo maneja todo él, fijense lo que dijo del padre, todavía estaba de frío y lo trató de delincuente", remarcó.

En la misma línea sostuvo que el Gobierno "le pasa sobres a los jueces federales, son empleados del Gobierno a través de (Daniel) Angelici". (IProfesional)