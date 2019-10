Sandleris: “El objetivo del cepo es preservar las reservas durante la transición”

En conferencia de prensa Guido Sandleris confirmó las medidas adoptadas por el Central hasta el 10 de diciembre, que restringen duramente la compra de dólares para atesoramiento. Cepo recargado para pasar la transición.

28 de octubre

El día después de las elecciones presidenciales,que confirmaron a Alberto Fernández como presidente electo, Guido Sandleris confirmó que: “El objetivo del cepo es preservar las reservas durante la transición.”

Y remarcó que a diferencia de otros países, el resultado de las elecciones genera incertidumbre y volatilidad. En ese sentido Sandleris reconoció que el endurecimiento en el control cambiario pretende preservar las reservas en este periodo transicional -hasta el 10 de diciembre- para que el próximo gobierno tenga margen para las políticas que implemente.

Las medidas anunciadas anoche y confirmadas esta mañana por el presidente del Central –límite de U$S 200 mensuales para compra de particulares con cuenta bancaria y de U$S 100 a las compras en efectivo- responden en parte a que “la semana pasada aumentaron las compras de los individuos”.

En consecuencia, Sandleris aclaró que estas restricciones sólo afectarían a la “demanda para atesoramiento y especulación”. No afecta al comercio exterior y a la demanda para pago de deuda. Tampoco al turismo.

En la breve conferencia de prensa, el presidente del Central reconoció que existen temas pendientes en la situación económica como la inflación, la caída de la actividad económica o la pobreza. En un claro mensaje al presidente electo, Sandleris sostuvo que “no hay éxito sin consenso” y que eso será clave para termina con la incertidumbre.

Sin embargo, la fuerte restricción cambiaria del oficialismo el día después de las elecciones, fue muy cuestionada por distintos analistas. Sólo la semana pasada se perdieron casi U$S 4.000 millones en reservas por la intervención del BCRA; y desde las PASO más de U$S 20.000.

Aún así el dólar oficial cerró en $ 65, mientras el blue trepó a $ 75 y el utilizado por las empresas para atesorar, el “contado con liqui” se acercó a los $ 81.

En la jornada de este lunes con cepo recargado no se esperan fuertes subas del dólar oficial, pero si movimiento en la brecha cambiaria con la cotización del blue y el “contado con liqui”. El aumento de esta brecha cambiaria no es gratuito. La inflación sigue siendo una gran preocupación para las amplias mayorías que ven caer el poder de compra de sus ingresos. Mientras ya se anunciaron subas de hasta 15 % en comercios y supermercados, desde el gobierno no hay anuncios al momento para contener los precios.