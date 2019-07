¿Se despertó el dólar? Segunda suba consecutiva que alienta temores pre PASO

En dos días el dólar subió casi un peso en su cotización. Una demanda intensa frente a una reducida oferta del billete verde comenzó a apuntalar el tipo de cambio. Se espera que la demanda se intensifique a mayor cercanía de las PASO.

17 de julio

El dólar minorista cerró a $ 43,78 para la venta, de acuerdo al promedio de bancos del Banco Central. De esta forma, registró su segunda suba fuerte consecutiva, escalando este martes 37 centavos y 56 centavos el lunes, luego de tres semanas de cotizar por debajo de $ 44.

Era esperable que tras el "microclima financiero" de las últimas semanas en donde se apreció el peso (comparando una inflación persistente con un tipo de cambio planchado y hasta con un descenso), en cualquier momento se disparara nuevamente al alza el dólar. La incógnita es si seguirá el ritmo de depreciación comenzado este lunes y cuál será su límite.

Al mismo tiempo, en general los analistas esperan una mayor demanda del billete verde antes de las elecciones PASO del 11 de agosto. Estiman que habrá un mayor desarme de posiciones de "carry trade" (bicicleta financiera) por los especuladores, es decir, cerrando el ciclo de valorización interna con la tasa de interés, así como un adelantamiento de compras por los importadores.

A esto se suma la incertidumbre por lo que pueda suceder con los depósitos a plazo fijo a 30 días que vencerán después de las PASO. El “desarme” de esos plazos fijos podría pasarse a compras de dólares.

Es probable que se intensifique la demanda de dólares con el correr de los días. Por el lado de la oferta, se espera que la liquidación del agro permita una afluencia de dólares hasta principios de septiembre. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se adelantó ayer a tranquilizar a "los mercados" dando a entender que va a haber dólares para todo aquel que quiera fugar.

Por lo pronto, una importante demanda de dólares hizo subir la cotización este martes, mientras que la oferta sigue deprimida. La nota destacada de la jornada fue la intervención del Banco Central en el mercado del dólar a futuro, moderando la escalada del tipo de cambio.

Esta intervención pudo ser realizada por la entidad "gracias" a la autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) a realizar contratos de dólar futuro por hasta U$S 3.600 millones, elevando el límite que estaba en U$S 1.000 millones. Es que la economía está dirigida por el organismo que ahora dirige Lipton.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 26 centavos a $ 42,66.

“La recuperación de los precios del dólar en el segmento mayorista se mantuvo por segunda jornada consecutiva, pero esta vez con un alza suavizada por la presencia oficial en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros”, resaltó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Asimismo, de acuerdo a operadores, el alza del dólar estuvo vinculada a que quedó un sobrante de $ 13.201 millones de la licitación de Leliq (Letras de Liquidez), a pesar de haber bajado la tasa de interés implícita a 58,8 %.

Otros de los motivos de la suba del dólar a pesar de que entraron más dólares por liquidación de exportadores (por U$S 130 millones), según apuntan los consultados en el mercado, es por una mayor demanda para giros al exterior de empresas automotrices, en cancelación de sus negocios de comercio exterior.

A nivel internacional, sin embargo, no hubo presiones a la apreciación de la divisa. En las últimas semanas los mercados de divisas se han mantenido notablemente tranquilos, a la espera de los anuncios de los Bancos Centrales a fines de mes, especialmente la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) que podría bajar las tasas de interés.

Otro dato de color es que el dólar paralelo o "blue" se distanció de la cotización oficial, vendiéndose a $ 44,45, unos 77 centavos por encima del promedio de bancos.

Cabe mencionar que este martes ingresó el último desembolso del FMI por el crédito stand by, por unos U$S 5.385 millones (de un total de U$S 56.300 millones), elevando las reservas del Banco Central a U$S 68.739 millones.