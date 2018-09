Se profundiza el saqueo: las claves del nuevo acuerdo con el FMI

Christine Lagarde y Nicolás Dujovne anunciaron desde Nueva York la ampliación del préstamo con el FMI por u$s 7.100 y el adelanto de desembolsos. Sandleris confirmó cambios en el régimen monetario, acompañando el acuerdo. A continuación las claves del saqueo anunciado.

27 de septiembre

Desde el corazón de las finanzas mundiales, la directora del FMI, Christine Lagarde y el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, anunciaron brevemente el nuevo acuerdo al que arribaron. El mismo amplía el monto del Stand By a la Argentina que atraviesa una fuerte crisis económica, con elevados niveles de volatilidad cambiaria.

El anuncio pretende llevar tranquilidad a los “mercados” luego de la renuncia del ex titular del Banco Central Luis Caputo, en simultáneo a la jornada de paro general del martes que expresó el descontento de millones de trabajadores producto de las medidas de ajuste llevadas adelante por Cambiemos.

A continuación repasamos las claves de las medidas anunciadas por Lagarde, Dujovne y el nuevo presidente del BCRA, Sandleris que marcó el fin de las metas de inflación y un nuevo régimen de política monetaria desde el 1 de octubre.

1) Ampliación del préstamo con el FMI

El FMI y el Gobierno acordaron una ampliación de u$s 7.100 millones sobre el préstamo Stand By inicial. De esta forma la deuda total con el organismo se eleva un 14 % de los originales u$s 50.000 millones a u$s 57.100 millones. A pesar del optimismo de Dujovne y el equipo económico el monto ampliado es menor a los u$s 20.000 millones que días atrás anunciaron como posibles desde el Gobierno.

Esto muestra que desde el FMI hay “respaldo al programa económico” pero también exigen resultados. Al respecto Lagarde dijo: "Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables".

2) Adelantos de los desembolsos

El adelanto de los fondos era algo vital para el Gobierno, teniendo en cuenta que por las corridas cambiarias se fugaron en lo que va del año más de u$s 20.000 millones de las reservas, es decir la totalidad de los u$s 15.000 millones que entraron por el Stand By y más.

Entre 2018 y 2019 se recibirán U$S 19.000 millones, de los cuales se repartirán en u$s 8.000 millones para el año en curso y u$s 11.000 millones para 2019.

En total durante 2018 se recibirá la suma de u$s 13.400 millones, mientras que para el 2019 los desembolsos totalizarían u$s 22.800 millones.

3) El fin de las metas de inflación

El acuerdo puso punto final a la política monetaria con “inflation targetting” implementada por el “renunciado” Federico Sturzenegger, pero sobre las altas tasas de interés que se encuentran en un 60 % (TPM) no comments. Hasta el momento la tasa de interés trato de ser usada como ancla de contención para el tipo de cambio. El resultado estuvo lejos de ser exitoso, no solamente porque el tipo de cambio pegó un salto, sino porque la tasa llegó a niveles récords y generó un fuerte efecto recesivo en la economía.

En este sentido Dujovne señaló que ante la volatilidad, se decidió "reemplazar metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios para reducir la inflación".

Mientras el presidente del Central explicó en conferencia de prensa rodeado de su equipo, que se cambia el régimen de política monetaria, trocando el esquema de metas de inflación por un estricto control de la base monetaria que tendrá crecimiento cero.

4) Estricto control de la Base Monetaria para contener la inflación

La base monetaria (BM) está constituida por el dinero legal en circulación (tanto billetes como monedas), más los depósitos de los bancos en pesos que se encuentran en el Banco Central. Hasta ahora si la inflación crecía, la cantidad de pesos en circulación aumentaba en una proporción relativamente similar. Sandleris señaló que la nueva medida implica "un muy estricto control de la cantidad del dinero en la economía.”

Para cumplir con este objetivo el Gobierno podrá utilizar la tasa de interés de forma tal de reducir todo incremento del dinero en circulación para volver al valor inicial. En lo inmediato este “torniquete monetario” podrá implicar un incremento en las tasas de interés que ya se encuentran en valores récords, con el consiguiente encarecimiento en las condiciones de crédito, y como consecuencia de todo esto una profundización de la situación recesiva que ya atraviesa la economía.

El uso de altas tasas de interés junto con un dólar que se mueva en valores predeterminados, según los anuncios del Gobierno, anunciaría la vuelta del “carry trade” mejor conocido como bicicleta financiera. Este esquema de bicicleta financiera fue el que le garantizo millonarias ganancias especulativas a bancos e “inversores” privados durante buena parte de la presidencia de Sturzenegger en el Banco Central así como cuando estuvo bajo el mando de Caputo.

5) Bandas de no intervención sobre el tipo de cambio

Luego de mostrar una intervención errática en el mercado cambiario que llevó a que el Banco Central regale millones de dólares sin lograr contener la suba del dólar, el Gobierno anunció ayer que avanzará en un régimen de “zonas de intervención y no intervención cambiaria”.

El dólar tendrá una “flotación libre” dentro de “bandas” o valores mínimos y máximos preestablecidos. Según el comunicado oficial del BCRA “la zona de no intervención se define inicialmente entre $ 34 y $ 44, se ajustará diariamente a una tasa de 3 % mensual hasta fin de año y se recalibrará al comienzo del año próximo.”

Cuando el tipo de cambio se acerque al valor mínimo el BCRA podrá intervenir para que el valor no caiga por debajo, mientras que si el tipo de cambio se acerca al valor máximo podrá hacer lo mismo para “contener” el billete verde. El nuevo esquema monetario en el que garantiza un tipo de cambio entre bandas que se actualizan de forma mensual es un aviso, de que veremos nuevos movimientos devaluatorios de la moneda.

El nuevo acuerdo o pacto de coloniaje con el FMI, implica un aumento del endeudamiento y una aceleración de los ritmos del ajuste. La suba de las tasas de la Fed en el día de ayer pueden generan nuevos cimbronazos sobre la moneda local aumentando la volatilidad cambiaria.

Es más que claro que el Presupuesto del 2019 está elaborado en base a los requerimientos del FMI, en él pretenden destinar más de la mitad del ajuste para pagar los intereses de deuda. Hay que rechazar este presupuesto del FMI y no pagar un sólo peso de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, para frenar el saqueo en curso. (LID)