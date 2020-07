Según Yasky: “La idea es salir de la crisis sin aplicar las recetas neoliberales que teníamos con Macri”

27 de julio

El Secretario General de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, adelantó que hoy se debatirán “propuestas para salir de la crisis sin aplicar las recetas neoliberales que teníamos con (Mauricio) Macri” en el plenario que realizará esa organización sindical.

Yasky, al hablar con El Destape Radio, indicó que el objetivo del plenario de hoy será “ver de qué manera, como Gobierno del Frente de Todos, garantizamos las medidas que sostengan la alianza con las pymes, y con las empresas cooperativas”.

“Queremos salir de la lógica de la fuga de capitales, que genera riqueza para unos pocos, y queremos que la riqueza se distribuya”, manifestó el también diputado nacional.

Al ser consultado sobre el reciente encuentro que mantuvieron los empresarios nucleados en AEA con representantes de la CGT, Yasky opinó que el documento final de la reunión “no refleja lo que fue el encuentro, ya que parece escrito por los empresarios”.

En este sentido, graficó: “Si vos hablás de las exportaciones, pero no hablás de las pymes es más de lo mismo; y si abogás por el acuerdo con los acreedores pero no decís que no paguemos con el hambre del pueblo, te estás poniendo más del lado de los acreedores que de los argentinos”.

“El documento refleja la posición de esos poderosos grupos de empresarios que quieren anclar a la Argentina en el esquema del gobierno de los ricos para los ricos”, estimó Yasky y agregó que “quizás lo que pueden haber discutido es otra cosa y no se reflejó”.

“Una central sindical -opinó- se refleja cuando tiene otros tipos de socios empresarios, por ejemplo cuando la CGT estuvo con las pymes y las cooperativas”.

Yasky manifestó que “estos sectores generaron siete u ocho de cada diez empleos” en los últimos años" y resaltó que “en el camino quedó un tendal de más de 9.000 empresas que desaparecieron en el gobierno de Macri”.

Al referirse a la agenda legislativa, Yasky consideró “necesario” ampliar las partidas del presupuesto nacional y dijo que la ley de ampliación presupuestaria que se tratará en el Parlamento “no tendrá como eje central el ajuste” y buscará “una serie de recursos para salir de esta crisis”.

Sobre otra de las iniciativas que tratará el Congreso Nacional, como la moratoria impositiva, afirmó que “es importante buscar un camino que permita la recuperación con reglas de juego claras”.

Asimismo, se mostró partidario de que el Parlamento debata el proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas por única vez, y estimó que este tributo puede alcanzar una recaudación de “3.500 millones de dólares”.

Por último, se mostró confiado en que el Senado aprobará el proyecto de ley de teletrabajo que tiene media sanción de Diputados.

“Yo creo que el proyecto se aprobará como está”, subrayó Yasky, y dijo que la iniciativa “tiene el contenido que hace falta para que el teletrabajo tenga garantizado los derechos necesarios”.