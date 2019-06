Según la Universidad de Belgrano, la inflación supera el 200 % en la gestión de Macri

Así lo describe el informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. La economía creció apenas 3,2 % acumulado en estos últimos tres años y medio.

7 de junio

Un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) concluyó que la inflación acumulada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri alcanzó el 200,2 %.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó a publicar los índices de inflación a partir de diciembre de 2016, después de un proceso de revisión de las estadísticas. Por este motivo, se deben utilizar índices complementarios para medir la suba de precios entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016.

En ese marco, el informe indica que el crecimiento de los precios al consumidor en 2016 fue del 41 %, según los datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, de acuerdo con el Indec en 2017 la inflación se redujo al 24,8 %, pero en 2018 trepó al 47,6 %, y en abril de 2019 alcanzaba al 55,8% anual.

También se destaca en el informe que la deuda externa (pública y privada) creció un 63,1% en el mismo período. “A fines de 2015, la deuda externa bruta total ascendía a U$S 170.414 millones. Un año más tarde, había trepado a U$S 188.216 millones, mientras que a fines de 2017 ascendía a u$s 232.952 millones y al concluir 2018 totalizaba U$S 277.921 millones”, afirmó Víctor Beker, director del CENE perteneciente a la Universidad de Belgrano.

Por su parte ,se sostiene que el alza del Producto Bruto Interno (PBI) fue de apenas 3,2% en estos últimos tres años y medio. “El producto bruto interno creció en 2016 un 2,4%, y en 2017, un 3,4%. Pero cayó un 2,5% en 2018. Para el 2019, el FMI estima una caída del 1,2 %”, observó el economista.

Respecto de la balanza comercial, en 2016 se verificó un saldo positivo de U$S 65 millones, detalló al tiempo que añadió que en 2017, dicho balance se tornó negativo en U$S 847 millones mientras que en 2018 volvió a tener signo positivo, con un superávit de U$S 1.369 millones, y en el primer cuatrimestre de 2019 acumula un saldo positivo de U$S 3.147 millones.

En cuanto al desempleo, Beker repasó los datos elaborados oficiales, cuyo "primer relevamiento realizado por el Indec tras su normalización correspondió al segundo trimestre de 2016 y arrojó un 9,3 %. Un año más tarde, el indicador había descendido al 8,7 %. Pero para el segundo trimestre de 2018 había trepado al 9,6 %”.

De igual forma, con respecto a la pobreza, subrayó que “los datos del segundo trimestre de 2016 indicaban que había un 32,2 % de personas viviendo bajo esa línea. En tanto, en el primer semestre de 2017, dicho guarismo descendió al 28,6 %. Y un año más tarde se ubicó en el 27,3 %, pero a fines de 2018 trepó al 32 %”.

Por último, “la utilización de la capacidad instalada de la industria, finalmente, alcanzó al 62,7% en enero de 2016. Un año más tarde descendió al 60,6% y en enero de 2018 trepó al 61,6%. Pero en igual mes de 2019 se desplomaba al 56,2%”, concluyó el informe del CENE.

Esto va en línea con el derrumbe de la industria que se difundió este miércoles desde un comunicado del Indec, La caída de la actividad industrial fue del 8,8 % en abril, aumulando 10,6 % en lo que va del año.