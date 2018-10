Según trabajadores de ATE del Indec, el salario debe ser como mínimo de $ 33.131

La Junta Interna de delegados de ATE-Indec difundió su última estimación de la Canastas de Consumos Mínimos donde sostienen con claridad que ningún trabajador debería ganar menos de ese monto. La reapertura de paritarias se vuelve inaplazable.

9 de octubre

Ningún trabajador debería ganar (de bolsillo) menos de $ 33.131, según una estimación elaborada por la Junta Interna de ATE-Indec.

“Frente a la necesidad de abrir la discusión por la recomposición salarial, la actualización del ejercicio que venimos haciendo mes a mes, tiene como fin ser un sólido argumento, para exigir una pauta salarial que reconozca las necesidades de los trabajadores”, dijeron en un comunicado los trabajadores de ATE-Indec.

El cálculo publicado en octubre corresponde a un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores. Se compone de una canasta alimentaria mínima por $ 10.395,3 y otra de bienes y consumos mínimos por $22.735,7. El resultado de la estimación arroja una canasta de Consumos Mínimos para la región de Gran Buenos Aires (GBA) que asciende a $ 33.131 al 31 de agosto de 2018.

En el comunicado, los trabajadores señalan que “es imprescindible no perder de vista, que, en los últimos 34 meses, la inflación lejos de ser un fenómeno controlado ya lleva un acumulado del 124,6%. Cuando presentamos el informe correspondiente a diciembre de 2015 informamos que el valor de la canasta de ingresos mínimos era de $ 15.677,40”.

Los trabajadores de ATE-Indec también señalaron que la paritaria de los empleados de la administración pública nacional (en dos sumas fijas) es insuficiente. “Los $ 2.000 y $ 4.000, a pagar con los sueldos de octubre y noviembre respectivamente, son menos que un paliativo en el escenario de una inflación que según el propio gobierno va a superar el 42 %”, sentenciaron.

Y si se toma la inflación esperada por el “mercado” que releva el Banco Central, el panorama empeora para el poder de compra de los estatales, ya que calculan una inflación de al menos 44,8 % en 2018.

También se calculan las canastas a nivel regional, obteniéndose el siguiente resultado, tomando como referencia una familia compuesta por un matrimonio de dos adultos de 35 años con dos hijos varones de 6 y 9 años.

Fuente: Junta Interna ATE-Indec

Respecto de la metodología, se explica que “las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas ’Canastas de Consumos Mínimos’ y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el Indec, pero todavía no se han aplicado en las mediciones. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la Pobreza, que se siguen empleando para hacer comparables los datos". "Por lo tanto, ambas canastas no deben verse como contrapuestas, sino como metodologías diferentes pero compatibles entre sí”.

También se aclara que Las “Canastas de Consumos Mínimos” no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira.

“Pero, en cualquier caso, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”, aclaran los trabajadores de ATE-Indec. (LID)