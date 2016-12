Seis claves del acuerdo entre el Gobierno y la CGT por Ganancias

Gobierno y CGT negociaron modificaciones en el impuesto. El resultado es un proyecto mucho más limitado que el votado en Diputados. Triunfo del oficialismo y traición de la dirección sindical.

20 de diciembre

Suba del mínimo no imponible: para los trabajadores casados con dos hijos sube 22,8 %, será de $ 37.000 brutos (en la actualidad es de $ 30.120 bruto). Para los solteros la suba es del 22 %, $27.900 bruto mensual (ahora está en $ 22.746 brutos).

Cambios en escalas: las escalas se actualizarán hasta 300 %. Las alícuotas comenzarán en el 5 % (actualmente es del 9 %), pero eliminarán la del 2 % que establecía el proyecto oficial para aquellos que pagaban por primera vez Ganancias.

Feriados y días no laborables: habrá exención en el plus que perciben los trabajadores por diferencial.

Horas extras: las horas extras trabajadas un día laboral pagarán Ganancias pero no cambiarán la escala en la que está alcanzado el trabajador. En tanto, las horas extras de los días no laborables y feriados tienen un plus que quedará exento de pagar Ganancias.

Deducciones: se podrá seguir deduciendo a cónyuge, en caso de no tener ingresos comprobables. Se agregaría una deducción por alquileres. Los viáticos, tendrían un tope de hasta el 40 % del mínimo no imponible como exención.

Exención del Aguinaldo: el aguinaldo no estaría alcanzado por Ganancias.(LID)

