¿Serán feriados el 24 y el 31 de diciembre?

Este año, el 24 y 31 de diciembre, los días de los festejos, caerán lunes. Hay confusión sobre si habrá que trabajar o no: qué dice el Gobierno.

18 de diciembre

Después de varios años, los días previos a los feriados del 25 de diciembre y del 1º de enero caerán lunes, y la complicación asoma en la cabeza de miles de personas: ¿qué pasará ese 24 y 31 de diciembre con el trabajo y las reuniones familiares?

Si bien se especuló -y algunos medios aún lo informan así- con que habría dos feriados puentes el 24 y el 31, esto no es así. De acuerdo al calendario que publica oficialmente el Ministerio del Interior de la Nación, tanto el lunes 24 como el 31 serán días no laborables.

El objetivo, según indicó el Gobierno, será turístico, pero esto no implica tomarlo como feriado: la decisión de hacer trabajar a sus empleados esos días recaerá en los empleadores, que no tendrán la obligación de pagar el doble durante esos "no laborables". En el caso de los empleados estatales, se especula que tendrán asueto.

Por supuesto que esto no será así el martes 25 y el 1º de enero: como siempre, en esos días post-cena de Navidad y Año Nuevo (casi) todo el mundo descansará. (eldocetv)