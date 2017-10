Sergio Maldonado: “El miércoles voy a marchar a Plaza de Mayo por Santiago”

“Lo asesinaron, es desaparición forzada”, dijo el hermano de Santiago tras la audiencia con la CIDH en Montevideo, donde concurrió con su compañera Andrea Antico y la abogada Verónica Heredia.

28 de octubre| |

Tal como estaba anunciada este viernes a las 14 h comenzó la conferencia de prensa de la familia de Santiago Maldonado junto a su abogada Verónica Heredia en la sede de Amnistía Internacional Argentina cita en Paraguay 1178 de la Ciudad de Buenos Aires.

La misma tuvo lugar luego de la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la medida cautelar Santiago Maldonado/ Desaparición Forzada, que se realizó este jueves a las 20 h en Montevideo en el marco de las audiencias anuales de dicho organismo.

La apertura de la conferencia estuvo a cargo de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “Santiago desaparece en un contexto de represión de Gendarmería” aseguró Belski reafirmando que se trata de una desaparición forzada de persona y que eso “es algo que no hay que discutir”. También recalcó la necesidad de continuar esta lucha hasta “encontrar verdad y justicia”. Y antes de pasarle el micrófono a la abogada de la familia puso énfasis en recordar que “la familia es víctima de persecución en redes sociales, persecución de Gendarmería en Esquel y Bariloche”.

Heredia, al igual que lo hizo ayer en Montevideo, afirmó que el caso sigue siendo una “desaparición forzada” y agregó que “el hallazgo del cuerpo de Santiago es un hecho que dentro de la figura legal la amplia. Desaparición forzada, seguida de muerte”. “Una vez que el Estado reconoce que está investigando este hecho para finalmente determinar si es o no, debe ser el propio Estado el que diga porqué este caso no es desaparición forzada, seguida de muerte. Todas las pruebas y todos los hechos que hasta este momento están en dos causas judiciales, acreditan que se siga investigando este tipo penal” aseveró la letrada.

En la mañana del viernes se conocía que el prefecto Ruata había declarado nuevamente frente al juez Gustavo Lleral. Recordemos que Leandro Antonio Ruata es el jefe de la delegación Bariloche de Prefectura Naval y quien dirigió los rastrillajes anteriores ordenados por Guido Otranto luego de los cuales declaró ante Lleral y sugirió un nuevo rastrillaje en el río Chubut. Y que fue ese testimonio el que motivó la orden del magistrado para realizar el rastrillaje que culminó con el hallazgo del cuerpo de Santiago, según ha dicho hasta el cansancio el juez Gustavo Lleral.

“Ayer declararon el prefecto Ruata a cargo de los rastrillajes y 2 buzos. Y los 3 dijeron que en ese lugar no existen pozones, no hay pozos. El único pozo que ya tenían relevado queda a 5 km río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago. La altura del agua en ese lugar es de 1.30 mts a la fecha, el 18 de septiembre era de un 1 metro y el 1° de agosto era de 30 cm. Asique en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Esto suma mas preguntas que el Estado debe responder, porque vamos a seguir insistiendo en una desaparición forzada” afirmó Verónica Heredia en su intervención.

Luego Sergio Maldonado agradeció a todos los presentes y a Amnistía Internacional por acompañarlos desde el comienzo en la pelea por justicia por Santiago.

“Que alguien opine sin haber estado ahí, me parece poco profesional. Refuerzo la frase que había dicho: si no tienen que poner pasen música. La verdad es que hablan porque el aire es gratis. Yo no estaba en condiciones de salir a refutar todo lo que estaban diciendo, necesitaba estar un poco en silencio. Ahora, estamos repuestos para continuar la lucha por justicia para Santiago” cuestionó Sergio en relación al tratamiento que los medios de comunicación vienen realizando sobre las pericias y datos de la autopsia del cuerpo de Santiago con diversos peritos que arrojan irresponsablemente hipótesis sobre los hechos.

Y reforzó lo expresado por Heredia “lo asesinaron, es desaparición forzada como dice Verónica, no entiendo porque salen a opinar los peritos. Hay que seguir esperando para tener claridad en qué fue lo que pasó”.

Andrea Antico por su parte denunció el hostigamiento que vienen sufriendo desde el comienzo de la causa. “Hay una campaña a través de las redes para desprestigiar nuestra marca, que es nuestra fuente de trabajo, eso me parece que ya no tiene retorno”.

Y al igual que Sergio denunció el tratamiento de los medios concentrados, y oficialistas, ”muchos periodistas están diciendo que nosotros queremos que sea una desaparición forzada, para cobrar no se que subsidio o que nos tienen que dar determinado dinero. Nosotros lo único que queremos es saber la verdad”.

La cínica campaña de boicot a la marca Wallys Tea, fogoneada desde el troll center que conduce Marcos Peña, encontró una rápida y masiva respuesta. Cientos de tuits inundaron la red social del pajarito en apoyo al hermano de Santiago.

Preguntas y respuestas

Luego de las intervenciones iniciales, se abrió el micrófono para que los periodistas presentes realizarán preguntas.

“Creo que fue apresurado, debería haber esperado a tener el informe final y no decir algo a medias” respondió Sergio al ser consultado por las declaraciones realizadas por el juez Gustavo Lleral el pasado viernes al finalizar la autopsia. Recordemos que el magistrado hizo énfasis en anunciar que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones.

“Objetivamente yo no puedo decir que lo colocaron. Santiago media 1.72 mts y el 5 de agosto había 30cm de agua, esto tiene que ser comprobado por el Estado como ya dijimos. En ese lugar donde apareció el cuerpo no estaba la semana anterior al 17 de octubre, porque yo estuve ahí y yo ví” afirmó la abogada de la familia cuando uno de los periodistas preguntó si aún sostenían que el cuerpo del joven tatuador fue plantado.

Y agregó que: “Seguimos insistiendo en que se conforme un grupo de expertos independientes de todo el sistema judicial y del Poder Ejecutivo que pueda dar una respuesta conforme a derecho. Porque hasta ahora siguió interviniendo el Ministerio de Seguridad en la causa, porque todas las fuerzas de seguridad en Argentina dependen jerárquicamente del Ministerio. Si bien en estos rastrillajes no participó Gendarmería si lo hicieron sus compañeros, Prefectura y Policía Federal. Nosotros estamos pidiendo que haya una investigación imparcial que es lo que hasta ahora no hubo”.

Heredia también denunció el rol que cumplió el secretario coordinador con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané mientras el juez Guido Otranto estaba al mando de la causa. “La promiscuidad con la que se ha llevado la investigado, estando el Ministerio de Seguridad totalmente involucrado en la causa, haciendo seguimiento. Tomando las testimoniales primero en los escuadrones a los gendarmes y después en las audiencias de Hábeas Corpus, a través del coordinador Gonzalo Cané” afirmó.

Al ser consultado por si realizaron alguna denuncia por la persecución y el espionaje que vienen sufriendo por parte de las fuerzas represivas del Estado Sergio sostuvo que: “Sí, hay una denuncia que hizo Myriam Bregman por espionaje hacia nosotros, durante varios días en agosto. Hay audios, mensajes de whatsapp, de todo el seguimiento que nos vienen haciendo”.

“Sobre todo en tu programa que pasen música, porque fueron los que mas nos atacaron sin tener ninguna idea de lo que estaban diciendo” respondió Sergio ante la provocadora pregunta “¿que quieren o que les gustaría que hagan los medios y los políticos ante el caso?” realizada por el periodista perteneciente al programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino.

“No tenemos ese dato, no fuimos notificados del informe preliminar de la autopsia. Hoy no sabemos, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni porqué murió Santiago” aseguró Verónica Heredia tras ser consultada por la existencia de un informe preliminar sobre la autopsia.

Por último, ante la consulta por las movilizaciones que están convocadas para el próximo miércoles, día en el que se cumplen tres meses de la desaparición de Santiago. Sergio afirmó: “Si, voy a marchar” y agregó “el día miércoles 1 de noviembre a las 18 h se va a marchar en todo el país, principalmente acá en Buenos Aires de Congreso a Plaza de Mayo”.