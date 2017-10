Sergio Maldonado: "Estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada"

Así lo afirmó el hermano de Santiago Maldonado en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina.

27 de octubre

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el joven que había desparecido el 1 de agosto tras una represión en Cushamen, Chubut, y apareció muerto la semana pasada a pocos metros de dicho lugar, brindó una nueva conferencia de prensa junto a sus allegados y afirmó: "Vamos a continuar con esta lucha".

En ese sentido, Sergio solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, deje su cargo. "Pero no me escuchan", denunció. De esta manera, la familia apuntó a la Gendarmería por la "desaparición forzada ahora seguida de muerte".

También cargó contra las declaraciones del juez de la causa Gustavo Lleral y afirmó: "Digamos que podría haber esperado un poco más y anunciarlo cuando estuviera el resultado final (...) No apresurar y decir que (el cuerpo) no tenia signos de violencia cuando en realidad no estaba la autopsia terminada".

"Seguimos insistiendo que estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada que es en democracia y mediatizada. Estamos denunciando cómo hoy los medios de comunicación, reproducen, magnifican un hecho de la gravedad de Santiago. Pareciera que no necesitamos 30 mil desaparecidos, que con uno se disciplina al resto de la sociedad con efectos del terror que genera una desaparición", sintetizó.

Asimismo, contó que en la calle las personas lo apoyan y abrazan pero que en las redes sociales recibe "muchos insultos".

El hermano de Santiango aseguró que las fotos del cuerpo sin vida de su hermano fueron filtradas "desde el teléfono del médico forense" en Esquel y reclamó que cesen los hostigamientos contra la familia. "Es muy doloroso estar buscando a alguien y estar soportando ataques permanentes", dijo en una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional.