Sergio Maldonado: "No puedo asegurar que hayan plantado el cuerpo, pero yo creo que sí"

En la noche del miércoles la familia de Santiago Maldonado brindó una conferencia de prensa desde Esquel. Debido a que el cuerpo todavía no pudo ser identificado la familia pidió prudencia y respeto por parte de la prensa.

19 de octubre

Una de las principales definiciones la realizó Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, quien ante las preguntas de periodistas sobre si el cuerpo había sido plantado respondió que "intuitivamente, creo que sí".

Además de Sergio, de la conferencia participaron Andrea Antico, su compañera y cuñada de Santiago; la abogada de la familia, Verónica Heredia; el abogado Mauro Coriolano, titular de la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense; y Alejandro Incháurregui, perito de parte de la familia Maldonado.

Heredia explicó que el día martes se realizó por indicación del juez un rastrillaje a las 11 am en el Pu Lof Cushamen. La abogada resaltó que se trato del cuarto rastrillaje en la zona. Y señaló que “todos recuerdan el despliegue que se hizo el dieciocho de septiembre en este mismo sector del río”.

La abogada contó que a las "12:40 se informó que había un resultado positivo". Tras recordar que ya se hicieron rastrillajes en esa zona los días "5 de agosto, 8 y 18 de septiembre", Heredia advirtió que "no" tienen "ninguna explicación de porqué los otros resultados dieron negativos y éste dio positivo". Además, detalló luego que "el cuerpo (aparecido ayer) estaba muy visible" y el documento "en perfecto estado".

La cadena de custodia comenzó ayer “durante ocho horas mirando el cuerpo” hasta que llegó el perito de parte y se pudo extraer el cuerpo del río, afirmó Heredia: “Fuimos detrás de la ambulancia hasta que ingresó a la morgue y ahora vamos a acompañar ese cuerpo hasta la morgue”.

La abogada explicó que se mantuvieron pendientes de lo que se había hallado hasta que llegó el Doctor Alejandro Incháurregui a la zona, quién recogió el cuerpo hallado junto a los buzos y al personal de criminalística.

Todas las dudas y todas las sospechas "Tenemos todas las dudas y todas las sospechas, es un lugar muy visible. Yo estuve caminando por ahí hace unos días y no vi nada", amplió la abogada luego de la conferencia al canal C5N. "Ese cuerpo ahí no estaba el viernes pasado", agregó. "Vamos a comparar las filmaciones de los tres rastrillajes anteriores con los de ahora", concluyó.

Por su parte, Mauro Coriolano explicó que están desde siempre detrás de la búsqueda de la verdad y la justicia a la vez que reclamó el respeto que la familia y Santiago Maldonado se merecen.

Cariolano explicó que pidieron que el perito Alejandro Incháurregui se hiciera presente en el lugar porque el juez había dispuesto que no se fuera a tocar el cuerpo hasta que no llegara el perito de parte. Para tal fin, señaló que se comunicó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Cariolano contó que fueron al lugar en un auto, y no en camioneta, los dos solos. Allí rápidamente Alejandro Incháurregui aceptó ser perito de parte y se puso a trabajar.

Al tomar la palabra Incháurregui dio cuenta que al llegar al Pu Lof de Cushamen se encontraron ante una situación donde había un cadáver flotando y que el mismo tenia vestimenta. “Había que decidir si se disponía su levantamiento y su traslado”, cosa que se realizó con personal de Prefectura que extrajo el cuerpo para su traslado a la morgue judicial de Esquel.

El perito señaló que la morgue de Esquel carece de herramientas, como rayos, por lo cual el peritaje no se realizó allí y que por eso el cuerpo será trasladado a la Ciudad de Buenos Aires donde se peritara cuando el juez lo disponga.

“Quiero señalar porque ya han circulado algunas versiones sobre ese cuerpo” alertó Incháurregui, pero ese cuerpo no ha sido identificado hasta el momento afirmó. El perito afirmó que se encontraron efectos personales, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, pero que eso "no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo".

Asimismo, precisó que se encuentran "a la espera del traslado" del cuerpo a Buenos Aires, que se produciría la noche de este miércoles si las condiciones climáticas lo permiten, donde "será peritado en los próximos días" en la "Morgue Judicial de la Nación", cuando el juez Gustavo Lleral "lo disponga".

“Es un momento muy duro para la familia” Andrea Antico agradeció la presencia en la conferencia de prensa como así también a cada una de las personas que través de la página web oficial de la familiar y en las calles le brindan apoyo.

“Es un momento muy duro para toda la familia, queremos también pedirle a todos que piensen cuando publican, cuando dan una información, que detrás de esta información hay una familia que está sufriendo, han circulado fotos, que sean falsas o verdaderas, que mas allá de eso, hacen mucho daño a la familia. Les pedimos respeto que piensen cada cosa que hacen como así nosotros pensamos cada cosa que hacemos y decimos.”, reclamó Antico.

“Ayer estuvimos en la Pul Lof y al mediodía nos avisaron que estaba el cuerpo, porque no confiamos en nadie, desde el primer momento nos atacaron, por eso estuvimos esa cantidad de horas al lado del cuerpo para que nadie hiciera nada, que no lo tocaran. Fue durísimo para nosotros, pero fue lo mejor, desde el primer día fue mucho hostigamiento contra nosotros, por eso no confiamos en nadie, vamos a esperar hasta que confirmen el ADN y la autopsia y a partir de ahí vamos a confirmar.”, explicó la compañera de Sergio Maldonado.

Sergio también agradeció la presencia de la prensa, no obstante expresó su enojo: “pueden esperar un poco e informar bien […] mis padres están a dos mil kilómetros de acá y entonces el único medio que tienen es la TV. Si ustedes tiran cosas o ponen fotos como el cuerpo, me parece que no corresponde. La ansiedad les juega en contra y es perjudicial para nosotros, ayer fue muy duro estar siete horas al lado del cuerpo, por mas que estaba flotando tuvimos que convivir con eso”.

“Si no tienen que poner pasen música” “Hay que ponerse del lado humano y si no tienen que poner pasen música. Con todo el dolor de estos setenta y nueve días que llevamos encima sumando presión de decir si es Santiago o no es Santiago. Yo no voy a decir que es o no es. Hasta no estar cien por ciento seguro no lo voy a confirmar por más que tenga unos elementos personales. Es muy raro que se haya encontrado ahí cuando ya habíamos pasado. Hay que ser cuidadoso y hay que esperar a los resultados, nosotros queremos saber la verdad desde el primer momento y que nos acompañen así como lo hacen la gente, familiares y amigos. Yo hasta que no sepa cien por ciento que ese cuerpo es Santiago lo voy a seguir buscando, si le pido respeto que no difundan esas cosas.”, insistió consternado Sergio Maldonado.

El hermano de Santiago rechazó la actitud del Gobierno que se trató de comunicar con Andrea Antico, pero a los setenta y nueve días cuando correspondía que lo hiciera desde un principio.

La abogada Heredia explicó que tiene que llegar hoy a la noche o mañana el pedido de la fiscal para el peritaje que se realizará no en el ámbito de la cauda por “habeas corpus”, sino en la causa por desaparición forzada.

Heredia se refirió al gendarme Emmanuel Echazú quien es parte de la causa: “Como somos respetuosos del debido proceso hemos dado la garantía a la persona imputada y hemos aceptado sin ningún problema a los abogados de Gendarmería. Estamos por un debido proceso para todas las personas”, afirmó.

La abogada explicó que durante el miércoles “volvimos a la Pu Lof para que nos ayuden a entender por qué se encontró este cuerpo ayer en este lugar. Algo sucedió para que apareciera ahora este cuerpo en este lugar, nosotros entendemos que en una desaparición forzada en democracia. Se tienen que articular de manera inmediata las acciones en el expediente como las movilizaciones sociales. En esta conjunción entre la sociedad civil y la familia en el expediente es la única manera de romper el esquema de impunidad del Estado”.

Sobre la responsabilidad de Gendarmería Heredia explicó que “no está confirmada la identidad del cuerpo así que nosotros no hablamos de muerte, hablamos de una desaparición forzada esto significa que quien privo de la libertad a Santiago fue Gendarmería. A partir de ese momento se ocultó esa información y se apañó en mantener esta privación de libertad”.

La abogada de la familia Maldonado también señaló que reclamaron que se acumulen las acciones previas al 1º de agosto que han sido decisiones tomadas por el juez Otranto.

Hacia el cierre de la conferencia, Andrea Antico fue enfática al rechazar la pregunta de un periodista: "¿Cómo van a preguntar si estaba maniatado o tenía un balazo? Entiendo tu trabajo, pero respeten".

“Las declaraciones de Carrió fueron hirientes” Con el mismo énfasis Antico repudió las declaraciones de Elisa Carrió vertidas en el programa Los Leuco emitido en la noche del martes por la señal TN: “las declaraciones que tuvo por Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Creemos que alguien que es una dirigente política no puede decir lo que dijo sobre el cuerpo de Santiago si es Santiago, creemos que es una falta de respeto, sabemos que muchos no acompañan lo que dijo pero sabemos que otros sí. Puede no estar de acuerdo en nuestra lucha o lo que hizo Santiago pero otra cosa es faltar el respeto. Tendría que salir de ella que nos pida disculpas por los dichos que dijo”, confluyó la cuñada de Santiago que desde el primer día viene reclamando y luchando por su aparición. (LID)