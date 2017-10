Sergio Maldonado: “Si Carrió tiene pruebas que vaya a la Justicia, así lo encontramos en un 20 %”

Sergio Maldonado salió a hablar tras los repudiables dichos de Elisa Carrió en el debate de candidatos en TN sobre la desaparición forzada de su hermano Santiago Maldonado.

13 de octubre| |

En el debate de candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Elisa Carrio, candidata de Macri para las elecciones legislativas, tras ser interpelada sobre el caso Maldonado por Marcelo Ramal, candidato del Frente de Izquierda y compañero de fórmula de Myriam Bregman, encubrió el accionar de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Carrió primero respondió con evasivas a las preguntas de Marcelo Ramal hasta que no pudo contoner mas su impulso y largó frases nefastas: “Yo quiero la aparición con vida y estoy trabajando en eso; no sé si está en Chile, cuando sepa si no está en Chile voy a hablar”, afirmó, sembrando dudas sobre el joven y avalando la acción de Gendarmería y a Bullrich.

Remató afirmando que "hay un 20 % de posibilidades de que este chico (en relación a Santiago Maldonado) esté en Chile con el RIM” (sic).

Este jueves, Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido a manos de la Gendarmería, fue consultado por los dichos de Elisa Carrió en una entrevista realizada por Crónica Tv.

"Le agradezco que si tiene esas especulaciones se presente ante el juez, le informe lo que son, así encontramos a Santiago, por lo menos en un 20 %", manifestó irónicamente Sergio.

Desmintiendo con claridad la hipótesis planteada por Carrió Sergio afirmó: “Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó”.

Elisa Carrió despilfarró macartismo contra la izquierda que es la exige la aparición con vida de Santiago y también encubrimiento de las fuerzas represivas responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. No solo se quedó ahí, siguió en una defensa acérrima para con Patricia Bullrich, ministro de Seguridad que se encargó durante todo este tiempo de embarrar la cancha.

Elisa dice que ella misma está investigando la causa. Si sus pruebas demuestran que Santiago está con la “RIM” no va a encontrar nada, ya que la “RIM” no existe. Confunde "RIM" con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) demostrando su gran nivel de ¿ignorancia? en la temática. Ya pasaron más de dos meses, es momento de que ella misma se presente a la justicia.

¿Carrió tendrá algo que decir de Pablo Noceti, segundo de Patricia Bullrich, donde sobran pruebas que comandó el operativo tras bambalinas en el cual desapareció forzadamente Santiago Maldonado? (LID)