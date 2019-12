Grabois admitió que no se sintió "muy convocado" durante el armado del nuevo Gabinete

Sin embargo, el dirigente piquetero aclaró que seguirá apoyando al Frente de Todos "porque es una necesidad de la Patria Grande".

5 de diciembre

El dirigente piquetero Juan Grabois admitió este jueves que no se sintió "muy convocado" durante el armado del Gabinete de Alberto Fernández, aunque aclaró que seguirá apoyando al Frente de Todos "porque es una necesidad de la Patria Grande".

"No, no me sentí muy convocado. Es una cosa que me pasa bastante en general. Hay algunos que estamos para las malas. Para las buenas hacen fila otros", opinó Grabois.

En ese sentido, el líder de la CTEP afirmó que durante la campaña presidencial se acercó al espacio que conduce Fernández con "muchas propuestas de política pública" que fueron recibidas "con mucho interés", pero que después, "en la carrera de los cargos y la vorágine de las ambiciones personales, todo quedó bastante desdibujado".

"Prefiero concentrame en lo que hay que hacer que en quejarme por sentirme más o menos convocado. Tengo mucha esperanza de que el Gobierno salga bien y no creo que yo ni mi espacio seamos imprescindibles. La política tiene mucho de la meritocracia de la imagen. Algunos que ponemos el cuerpo somos muy demonizados y eso es un costo para el Gobierno", explicó el dirigente social.

Además, comentó que "en un momento me ofrecieron un cargo, pero yo ya había anunciado que no iba a aceptar".

"Sigo hablando con frecuencia. No se va a crear la Agencia de Economía Popular, que es una cosa en la que teníamos mucha esperanza, pero estoy contento porque sí va a estar Emilio Pérsico. Vamos a ayudarlo y a seguir peleando desde el lugar en el que nos toque", indicó.

A pesar de no haberse sentido convocado, el dirigente social aclaró que "desde luego" seguirá apoyando al Frente de Todos.

"Es una necesidad de la Patria Grande en un contexto de ofensiva neoliberal", señaló.

De regreso de Bolivia, adonde viajó junto a una delegación argentina para elaborar un informe sobre el conflicto político e institucional que atraviesa el país vecino tras la renuncia y el exilio de Evo Morales, Grabois adelantó que habrá un bono de fin de año para los "trabajadores de la economía popular y también para la Asignación Universal por Hijo".

"Ya se lo pedimos al futuro ministro de Desarrollo Social (Daniel Arroyo) y me dijo que iba a haber. Está clarísimo que hay algunos gremios que pueden prescindir de eso. Los que ganan 70 u 80 mil pesos. Pero nosotros no tenemos posibilidad. Será por lo menos un 50 por ciento del salario social complementario, que son 4.250 pesos. Es lo mínimo para que la gente pueda tener una Navidad y un Año Nuevo dignos", concluyó.