"Si hay más pobres se van a generar más muertes sanitarias" Afirmo el medico Dr. Gonzalo Moyano Balbis

El Dr. Gonzalo Moyano Balbis, es médico, epidemiólogo, coordinador de la Red de Medicamento de ALAMES (medicamentos.alames.lat), docente de la Cátedra Libre de Salud y DDHH de la Facultad de Medicina, UBA y de Bioetica en UNPAZ.

16 de abril

Moyano Balbis, fue entrevistado en el programa Pateando El Tablero, 101.7 Jujuy FM, donde opinó sobre las políticas sanitarias y los dichos del presidente Alberto Fernandez sobre el incremento de la pobreza.

Falsas estadísticas y consecuencias de la pobreza estructural

“Estructuralmente la Argentina tiene hace 40 años, 30 años, no menos de un 25% de pobres, y ha llegado a tener en algún momento hasta el 50%. Y de esos pobres, suele tener un porcentaje bastante importante de indigentes que es gente que no pueden comer. Deben recurrir, para no morirse, a situaciones de caridad porque el Estado apenas si aporta algunas cosas y en general tiene que mendigar o cosas así. Entonces eso es una situación que obviamente influye sobre la salud. De hecho, una de las enfermedades que más muertes produce, como enfermedad infecciosa, es la tubercolosis. La tuberculosis esta inmediatamente ligada con el hambre o con las condiciones de vida, de la falta de abrigo, la falta de vivienda o de una serie de cosas así.”

“Así que postular que prefiere [el presidente, NdR] generar más pobres, porque se habla de una acción que va a generar pobreza ¿no?, y decir que eso es preferible a un equis cantidad, además absolutamente hipotética e imposible de comprobar, acerca de cuantos muertos va a evitar esto… Esos modelos matemáticos son interesantes pero no son la verdad, son modelos de proyección y que no toman en cuenta una serie de condiciones para establecer `que cantidad de muertos se evitarían por un probable pico´…es un error…”

“Realmente me preocupa mucho la falta de seriedad en cuanto comparar cifras que está usando la Argentina. Comparar la Argentina con una ciudad como New York, en invierno, frío, y con una capacidad de interrelación con el mundo brutal, es una cosa que no se puede comparar. Es cierto que lo que está sucediendo en EE.UU. es un disparate, eso es absolutamente cierto. Pero eso no quiere decir que uno pueda comparar datos de esta manera… el tipo de población que tiene, una serie de cosas…”

“Otra cosa que se suele usar es la mortalidad del norte de Italia. También, clima frío, propicio para problemas en el aparato respiratorio y se produjeron una cantidad enorme de muertes, lamentables y sí, por falta de atención y sí, por todo lo que se quiera… Pero una de las cosas que ha producido una cantidad de muertes importantes, no solo una cosa que se dijo desde el principio y que se suele ahora soslayar o no darle la verdadera importancia que es la del grupo etario que ha ocurrido en Italia, sino que además el sector donde esto ha ocurrido es gente que ha tenido una mortalidad muy importante en los años ´90 por contaminación de amianto. Yo digo esto no porque crea que la causa es el amianto y no el coronavirus, y no digo porque esto explicaría Italia, porque esto paso en España que tiene otros problemas, lo que estoy diciendo es que es más complejo, no es simplemente la idea de que el virus mata, es un problema más complejo. En Italia ha matado muchísimo más la contaminación por amianto en los años ´90 en una población de 30 mil habitantes, en Casale Monferrato, que está a ciento y pico de kilómetros de Milán, mató al 5% de la población, osea, no sé si nos damos cuenta de lo que es eso, ¡en una población!”

“El amianto es lo que está circulando en el subte y en la Ciudad de Buenos Aires, osea, el tema de la salud es un tema complejo que suponer solamente que es un virus que viene y que mata. El virus puede venir y matar del mismo modo que viene y mata el bacilo de la tuberculosis, pero no es cierto que es un virus democrático. La gente ha quedado impresionada por alguna gente que ha viajado y lo ha portado, pero esto no quiere decir que esté afectando más a la gente de clase alta que a la gente de clase baja. En EE.UU. son 30% los latinos pobres los que están muriendo.”

“A veces se confunden los términos. La tasa de letalidad de una enfermedad es la cantidad de muertes que esa enfermedad produce por cantidad de enfermos. La tasa de letalidad en Ciudad de Buenos Aires es apenas inferior a la de New York. La tasa de letalidad en Provincia de Buenos Aires es igual a la de New York. Esto no debe ser cierto. Pero no debe ser cierto porque acá se están testeando menos personas entonces tenemos menos diagnóstico. No es posible que la tasa de letalidad sea igual en Buenos Aires que en New York porque uno ve que la situación es otra. Entonces si estamos viendo que las cifras nos dicen eso, tenemos que desconfiar de las cifras. Lo que creo es que acá hay menos diagnóstico de lo adecuado.”

Cuarentena, fuerzas de seguridad y medidas sanitarias

“Yo sí creo que hay que hacer algún tipo de cuarentena, no ésta, que creo está haciéndosela mal. No porque no haya que hacerla sino por algunos aspectos de la intensidad y sobre todo en algunos aspectos de la falta de cuidado que específicamente, y curiosamente, se vinculan con la pregunta que me hiciste al principio. Es decir, se está despreciando la cantidad de pobres que está produciendo esto y la cantidad de pobres que esto va a producir. No sólo pobres, he visto caso de muertes por falta de atención, porque no son coronavirus. Es un disparate lo que está sucediendo.”

“Una mujer que murió, que no llegó a una clínica donde tenían que operarla por los controles de tránsito. ¡Entonces se murió!... Y otro caso de neumonía que resulta que como no era coronavirus lo trataron en la casa, no teniendo los cuidados que debería tener y se murió. Para evitar que ocupe una cama con la hipótesis de que va a haber mucha gente de coronavirus”.

“Hay una cosa horrenda que pasa, que te dicen `estamos suspendiendo operaciones programadas para otro momento´, y parece ser que los que tuvieran operaciones programadas fueran prótesis de mamas para una cuestión estética. Las operaciones programadas son muchas veces operaciones que ya vienen ralentadas y con esta re-programación cae en muerte de gente que tiene que hacerse una operación cardíaca de un bypass que no se lo hacen y muere.”

“También está la cuestión de haber dejado, en Argentina con la experiencia que hay, a las fuerzas de seguridad para controlar a la gente que anda por la calle. Así fue asesinada una mujer en San Luis. Asesinada por la policía porque le están dando rienda suelta. La misma fuerza de seguridad que mató a Ezequiel en Ciudad de Buenos Aires, a Santiago Maldonado en Chubut. Estoy hablando de fuerzas de seguridad, no solo policía y cosas así… O Chocobar en la Ciudad de Buenos Aires. Alentar que salgan a hacer arbitrariedades… porque es lo que hacen, y así muere gente.”

“Un amigo mío decía en Facebook `yo quiero un 10% menos de ricos para que haya menos muertos´. Yo quiero no que aumenten los pobres, bajemos los ricos. Ahora parece ser que están hablando de un impuesto a la riqueza, fenómeno, pero ¿Cuánto hace que empezó esto? Hace un mes que estamos en esta situación y recién ahora se les ocurre un proyecto de ley para esto.”

“En términos generales, protección a las personas más expuestas, por la pobreza, por las cuestiones sociales y en tercer lugar no dejar en manos de las fuerzas de seguridad el control. Lo que tiene que haber es control en cuestiones de salud, esto es una cuestión de bioseguridad no de seguridad. No es una cuestión de que la gente es peligrosa, peligroso en todo caso es el virus. Y si la gente en todo caso tiene el virus, quienes saben de eso no es la policía. Ni es Frederic por más antropóloga que sea, los que tienen que actuar son el personal de salud. Yo sé que no van a alcanzar, y eso no es menor, que haya menos agentes de salud que personal de seguridad.”

“Debería haber en la calle más docentes y personal de la salud controlando que policías, ¡por favor!”

Los negociados con nuestra salud: clínicas privadas e industria farmacéutica

“Después, hablando de lo que dijo el presidente, habría que tener cuidado sobre los recursos privados de la salud, todos los recursos privados de la salud han sido alimentados por dos elementos: por el tema de la corrupción de las obras sociales, que ha hecho que la gente tenga que recurrir a este tipo de servicios y la degeneración del sistema de salud en general, y además de cómo se han logrado contratos fantasmas con el Estado y con las obras sociales para enriquecer a las prepagas que es un sistema que no debería existir del modo que existen. Existen y sobreviven porque están supliendo con contratos, la mayoría corruptos, con el Estado y las obras sociales. Deben suplir las cosas que no hacen el Estado y las obras sociales, no por ineficiencia sino por corrupción. Corrupción en el sentido amplio de la palabra.“

“Es sabido que hay contratos cuando no hay camas en los hospitales para la atención de problemas cardiovasculares o de atención que requieren internación con recursos y dinero que el Estado no alcanza a tener, y eso es compensado en el sector privado. Eso es subsidiado por el Estado, nosotros estamos pagando dos veces o tres veces los servicios. Esto está alentado desde hace años. Entonces cuando llegue el momento de la crisis, en vez de recurrir a eso que es dinero invertido por el pueblo argentino, para enriquecer a unos pocos, se tenga tantos problemas para acceder a ese tipo de recursos que como toda riqueza es generada por el trabajo de la gente y no por la especulación financiera.”

“Hay un tema que tiene que ver con el mundo de los medicamentos y la industria farmacéutica y derivados como vacunas, etc. En este sentido, estaba justamente revisando un caso que se hizo con una de las drogas que se estaba utilizando y que la gente comenzó a tener una expectativa enorme que es la Hidroxicloroquina, hubo un ensayo en Manaos, en Brasil, que dio como resultado 11 muertos. Porque nuevamente la lógica de salir corriendo a ver qué hacemos con el tema del virus, no haber previsto antes (…) y salir corriendo a usar cualquier cosa por la idea de que la gente se está muriendo. En este momento la crisis mundial está generando una cantidad de dos millones de afectados… y por año hay 620.000 muertos por gripe. Es probable que lleguemos a ese número. No estoy minimizando el problema, porque efectivamente es un problema grave, lo que digo es que hay que ponderarlo en función de otras cosas que están pasando también.”

“Entonces el tema de los medicamentos es un tema que hay que vincularlo fuertemente con esto porque estamos haciendo desastres y ya ha habido un vídeo que ha circulado, con la idea que están usando gente en África como agente de prueba. Hay una historia amarga, que además tiene connotaciones argentinas. Porque hay casos de África y de otros países, en los que se ha hecho abusos enormes. En Argentina también. En el 2008 hubo un ensayo sobre una vacuna justamente contra la neumonía, en tres provincias: San Juan, Santiago del Estero y Mendoza, donde murieron 14 niños menores de 2 años por este experimento.”

“El problema que está generando, la histeria que genera, vuelvo a decir no es que el problema sea menor, sino que la solución no puede estar en manos de los poderosos que usan el dinero en primer lugar para tratar de ver de dónde sacan ganancias de esto. Y uno de los principales problemas que tenemos en el mundo, además de la producción agrícola que genera enfermedades, genera este tipo de virus, como las cuatro pandemias que ha habido en el mundo en este siglo (es decir vamos 20 años y tenemos cuatro pandemias, generadas todas por este tipo de producción); sino que además, es la enorme cantidad de problemas que genera la industria farmacéutica, para resolver estos problemas en principio, pero que en función de eso se termina generando un negocio y prevalece el negocio sobre la salud. Yo les invito a consultar sobre este tipo de cosas en la página que coordino que es http://medicamentos.alames.lat/”