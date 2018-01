Sigue la crisis: ahora La Nación pide la renuncia de Triaca

En un editorial firmado por Héctor Guyot, el oligárquico diario le pide al Gobierno “un baño de humildad” y empuja la salida del ministro de Trabajo.

21 de enero

En su edición de este sábado, en un editorial firmado por Héctor Guyot, el diario La Nación presiona por la salida del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.

“”Mala mía", debería reconocer el ministro de Trabajo mientras deposita la renuncia sobre el escritorio del Presidente, en lugar de defender lo indefendible y empujar al Gobierno al desgaste por sostenerlo. El gesto no solo lo enaltecería, sino que fortalecería a la coalición gobernante, incluso a las puertas de unas paritarias que pintan ásperas”.

Así inicia quien es uno de los columnistas más importantes del centenario diario. El periodista pide además que Cambiemos haga “honor a su nombre y que el cambio, como debe ser, empieza por casa”.

Asimismo afirma que “todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos con ellos. El reconocimiento del error no ha de ser solo discursivo. Exige un gesto que lo asuma. Un gesto que pueda leerse, también, en forma simbólica”.

Agrega además que “a mitad de su mandato, en momentos de grandes desafíos y en medio de un mar revuelto, el Gobierno tiene tres tareas urgentes, muy relacionadas entre sí: sanear un sistema enfermo de corrupción, reactivar la actividad económica y recuperar la credibilidad, la propia y la de las instituciones”.

Sobre el ministro de Trabajo, el columnista añade que “parece un funcionario valioso. Separarlo quizá representaría una pérdida grande para Macri. Sin embargo, en términos de credibilidad, el costo de mantenerlo en el cargo podría resultar mayor. Por otro lado, ha perdido autoridad y los sindicalistas afilan sus lanzas para las paritarias”.

Guyot finaliza con una dura crítica. “El Gobierno debería ahorrar plata en sondeos y encuestas de imagen para darse un baño de humildad y poner el foco en evitar estos errores que cuestan caro. Al menos si no quiere defraudar a todos aquellos que, en un acto de madurez, les dijeron que no al populismo y la corrupción en las urnas. El país está aprendiendo a votar. Si acaso llegaran a volver el populismo y la rapacidad, que no sea por la suma de estos errores”.

La crisis política por el escándalo desatado a raíz de la denuncia contra Triaca no deja de crecer. El mismo jueves, también desde las páginas de La Nación se había hablado de la salida de Triaca de la cartera de Trabajo.

El editorial de Guyot tiene lugar un día después de que Marcos Peña saliera a defender a Triaca. Ayer el jefe de Gabinete había dicho que se trató de “un error” pero que eso “no le costaría el cargo”.

Así, el gobierno y uno de los medios que más avala su gestión aparecen en lugares opuestos frente a esta crisis.

Demás está decir que desde el diario de los Mitre y Saguier nunca se pidió la renuncia de otra funcionaria que actuó de manera no menos escandalosa: Patricia Bullrich.

En noviembre pasado, la ministra de Seguridad mintió de manera escandalosa al presentar públicamente un informe que falsificaba lo ocurrido en la represión que terminó en la muerte de Rafael Nahuel. El joven, de apenas 21 años, fue asesinado por balas de la Prefectura.

Bullrich, en ese momento, defendió a la fuerza federal “sin necesidad de pruebas”, según afirmó. Las pericias posteriores demostraron que la funcionaria nacional mentía. (LID)