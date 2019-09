Sin el desembolso del FMI asegurado, suben el riesgo país y el dólar paralelo

A pesar del viaje de Lacunza para reunirse con el Fondo, hay muchos indicios de que los USD 5.400 millones no llegarían hasta después de las elecciones. La incertidumbre política en alza suma tensión al “mercado”. Caen los bonos, el riesgo país sube 3,5 %y el dólar paralelo se dispara por encima de los $70.

15 de septiembre

A dos semanas de la aplicación del cepo cambiario para “frenar” la demanda sobre el dólar-que ya genera ciertas fricciones- la calma transitoria parece acercarse inevitablemente al final. La economía sigue hundida, la inflación se disparó al 4 % en agosto tras el golpe de mercado pos PASO. Y la incertidumbre política y financiera va en aumento debido a la no confirmación de la fecha del próximo de desembolso del FMI.

A esta altura, los principales analistas y economistas ya descuentan que el desembolso no llegaría hasta pasadas las elecciones presidenciales, básicamente porque el FMI necesita avanzar en nuevas condiciones antes de continuar entregando fondos, y esto lo hará con el gobierno entrante. El diario financiero Financial Times sostuvo este viernes que en los mercados del exterior y en el análisis de los bancos y fondos de inversión dan por hecho que los recursos acordados con el organismo multilateral de crédito no llegarán este año.

El índice que mide el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan continúa por encima de los 2000 puntos, reflejando que a pesar estos días de pax cambiaria el problema de capacidad de pago sigue latente. El viernes marcó una suba de 3,5 % a 2180 puntos.

La semana finalizaba de esta forma con una caída en los bonos de renta fija de hasta 10 %, por desarme de posiciones de los inversores impactados por la coyuntura imperante y las limitaciones generadas por el control cambiario para operar dólares. Las mayores bajas se vieron en el Bonar 2024 (-10,5%), Bonar 2020 (-7,5%); y del Discount bajo ley local (-7%).

Dólar oficial y dólar paralelo: una brecha que crece

El dólar minorista oficial cerró otra semana de aparente calma cambiaria con una cotización de $ 58,44 (promedio minorista BCRA) que implica un aumento de apenas 4 centavos respecto al día previo y de 42 centavos respecto al viernes de la semana anterior.

Sin embargo, con la aplicación del cepo cambiario la presión se volcó a las cotizaciones del dólar paralelo, especialmente en el “contado con liqui” y el MEP que permiten un negocio rentable para los especuladores, que los analistas llamaron “rulo financiero”.

De esta forma el “contado con liqui” cerró la jornada en $ 71,23, es decir, con una brecha de casi $ 12 respecto a la cotización oficial. Esta disparada se asoció a las trabas de las empresas para girar divisas (por el cepo). Pero esencialmente a la creciente incertidumbre que primó en el “mercado” respecto al desembolso del FMI.

“El CCL está cada vez más caliente por los rumores de que el FMI no girará los u$s5.400 millones antes de las elecciones generales. Además, se le suma el ruido de algunas empresas que se vieron imposibilitadas de pagar vencimientos de deuda a inversores del exterior”, sostuvo Gustavo Ber al diario Ámbito.

Por otro lado, la cotización en el segmento mayorista del MULC se mantuvo estable a $ 56,11. El dólar MEP finalizó la jornada a $66,84, subiendo más de 3%. Y el blue se ubicó en $ 61,50, registrando una suba de $ 1,50 respecto al jueves.

Una tensa pax cambiaria atada con alambres

De cara a la próxima semana se abren distintos interrogantes y límites en el plan “estabilizador” del macrismo. Sólo una posible baja de tasas de la Fed (que no esta asegurada) podría ser una buena noticia, mientras los controles cambiarios que rigen sobre la compra de dólares de las empresas entran en fricción a la par que se vuelca una importante presión sobre el dólar “contado con liqui”.

“Los funcionarios del FMI también están monitoreando la tasa paralela en dólares del mercado negro de Argentina, que comenzó a diferir bruscamente de la tasa oficial después de que se impusieron los controles de capital y ahora es un 20 por ciento más alta”, advirtió el Financial Times.

El economista Marcelo Bonelli sostenía en Clarín que “ahora en Wall Street los informes confidenciales del JP Morgan, Merrill Lynch y Moody’s advierten a sus clientes sobre un eventual default.”

Los últimos datos oficiales difundidos como el de inflación que escaló al 4 % en agosto y se espera sea no menor a 55 % a finales de año, sólo agravan el escenario porque al licuar el efecto de la devaluación –que benefició a un sector de los capitalistas en desmedro de las amplias mayorías- podría desatar una nueva puja contra el peso.

A este panorama, un especialista de Columbia Threadneedle, Ed Al-Hussainy, declaró que el FMI estaba en una "situación difícil". Su programa necesita ser revisado porque la devaluación del peso desde las elecciones primarias ha llevado a un deterioro significativo en la sostenibilidad de la carga de la deuda de Argentina. "Desembolsar este tramo sin reconocer que la situación en el terreno ha cambiado drásticamente, y no para mejor, dañaría mucho su credibilidad", agregó.