TIPO DE CAMBIO Por primera vez en el año el dólar cotiza a menos de $16

Producto del fuerte nivel de colocación de bonos en dólares, la divisa perforó el piso de los $16 y retomo valores que se registraban a fines de diciembre pasado.

3 de febrero

El dólar minorista perforó la barrera de $ 16, y concluyó la jornada de ayer cotizado a $ 15,92 por unidad para la venta, según el promedio elaborado por el Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, la divisa retrocedió 12 centavos respecto al corte de miércoles y concluyó a $ 15,68 para la venta.

“Hubo una nueva debacle del dólar mayorista. La oferta de dólares estuvo otra vez muy activa y volvió a deprimir la cotización”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio S.C.

El total operado en la fecha en el segmento de contado fue de U$S 467,293 millones, a los que hay que agregar U$S 53 millones operados en el mercado de futuros. El BCRA no intervino en ningún segmento.

Mientras tanto, el dólar Banco Nación concluyó la jornada a $ 15,90 por unidad para la venta, mientras que el dólar blue se colocó a $ 16,53 por unidad.

Febrero comenzó con una caída fuerte de 10 centavos el miércoles en el segmento mayorista, y 9 centavos en el minorista.

Según especialistas la fuerte caída se debe a la gran cantidad de dólares que están entrando por colocación de deuda y la participación que tuvo el Banco Nación, con fuertes ventas. A su vez, la fuerte demanda externa que tienen bonos en dólares generarían una “inundación” del billete verde en la plaza que presionaría a la baja del tipo de cambio.