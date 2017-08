Tartagal: Narcos amenazan de muerte frente de juzgado a testigo

Felisa Soraire, titular de la agrupación “Madres del Dolor”; fue amenazada de muerte por un hombre que se desplazaba en moto. Esto ocurrió luego que ella declarara en Ciudad Judicial de Tartagal como testigo presencial en una causa por allanamiento en Asentamiento San Francisco, en General Mosconi. Tras el incidente, ocurrido con arma a plena luz del día y por un hombre que dijo desconocer, Soraire declaró que sospecha de la policía. “¿Cómo puede ser que van a saber que yo justo venía a la Ciudad Judicial a declarar?”, resaltó.

11 de agosto

“Me amenazaron de atrás con un revolver y me dijeron Así que has venido a declarar te voy a hacer boleta”, contó al periodista Juan Espinoza. El sujeto, agregó, no pudo realizar mayor cosa ya que oportunamente se colocó un auto detrás de la moto (de grandes dimensiones, tipo enduro) para estacionar, obligando al conductor a marcharse. “Yo digo que sospecho de la policía. La citación es secreta”, y agregó que apunta a la Comisaría N° 41 de Mosconi. Todavía más, apuntó contra una sargento de apellido Romero “pero que tiene una familia que todos son narcos”, lanzó.

“En la policía de Mosconi hay buenos y malos, siempre lo dije”, sumó. Soraire prestó declaración por lo ocurrido en julio de este año, cuando un importante operativo policial desbarató una banda que poseía miles de dosis de droga aparentemente destinadas al narcomenudeo.

El caso recayó en la Fiscalía Penal 3 y el Juzgado de Garantías 2, que son los que llevan las actuaciones. (FM ALBA)