Tensión de Macri con provincias: ahora por las cajas previsionales

El 4 de octubre avanzará el proceso de "armonización" de 13 cajas previsionales provinciales con el sistema nacional. Una pulseada por fondos en medio de elecciones que sigue sin discutir la realidad de los jubilados.

25 de septiembre

El gobierno de Macri negocia alianzas y acuerdos con los gobernadores de 13 provincias con la amenaza de recortar un financiamiento de $ 14.000 millones anuales para los jubilados de los estatales provinciales.

Este momento estaba previsto desde la sanción de la "ley ómnibus" de Reparación Histórica, en el que se dispuso avanzar en un proceso de "armonización" con las provincias que no habían transferido sus fondos a la ANSES.

El gobierno basa su pulseada en la "inequidad", sosteniendo que las cajas provinciales tienen un sistema previsional mucho más beneficioso que el del resto del país, sus déficit son sustentados por la Nación y la información de sus beneficiarios resultaría opaca y sugestiva.

De manera que la clave es que los jubilados que conquistaron el 82% móvil, la posibilidad de retirarse antes de los 65 años u otros derechos adquiridos, los pierdan. Así, se sigue allanando, al mismo tiempo, el camino para una reforma jubilatoria que empeore las condiciones "a todos por igual".

Los gobernadores, por su parte, se enfrentan con la presión de efectuar tal ajuste en sus provincias o quedarían sin financiamiento desde Nación, como amenaza Macri. Un riesgo muy alto de tomar, especialmente en instancias electorales.

La provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y que serán emplazadas por el gobierno nacional son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las restantes 11 provincias que ya transfirieron sus cajas previsionales son: Catamarca, la Ciudad, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Según el diario Infobae, la fecha inicial para avanzar hacia este nuevo mecanismo es el 4 de octubre próximo. Ese día se reunirán el titular de la ANSES, Emilio Basabilvaso, y el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, con los ministros de finanzas de las 13 provincias que deben ajustar sus esquemas jubilatorios al sistema nacional como ya lo hicieron las restantes.

Para armonizar el sistema provincial a la Nación el gobierno exige a los gobernadores un reacomodamiento de la edad jubilatoria, el porcentaje de aportes y contribuciones, los años de servicio necesarios para jubilarse, el cálculo de determinación del haber inicial y la fórmula de actualización del haberes.

¿Qué pasará con las provincias que no avancen con las pautas de armonización de sus cajas previsionales a la Nación? El decreto 894/16 estableció que se requerirá a las provincias completar el proceso de armonización normativa en plazo no mayor a 4 años. En caso de que no haya un ajuste de los sistemas provinciales a la Nación la ANSES está facultada para realizar quitas al monto de la asistencia comprometida. Es decir, se les dejará de cubrir sus déficit con el costo financiero que ello implica. Y a partir de 2021, no se asistirá financieramente a los regímenes provinciales que no hayan armonizado sus regímenes con la normativa nacional en la materia.

Hay provincias que fueron ajustando sus sistemas parcialmente. Por ejemplo, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Misiones y Santa Fe ajustaron la edad jubilatoria al régimen nacional. Las 13 menos Tierra del Fuego armonizaron el esquema de años de servicio pero ninguna de ellas estableció aun la determinación de haberes ni la movilidad jubilatoria.

Para fines de año Macri emplazó a las provincias a dar a conocer cuál es el déficit efectivo de esos 13 distritos que puedan firmar con ANSES una caja de financiamiento para sus jubilados. (Agencias; LID)