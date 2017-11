¿Tiemblan los evasores?: el intercambio de información financiera entre Argentina y EEUU vigente desde mañana

Mañana entra en vigencia un acuerdo bilateral de intercambio de información financiera con EEUU, “el fin de las cuentas fiscales de los argentinos en EEUU” posiblemente no afecte a los grandes evasores.

16 de noviembre| |

Mañana entra en vigencia un acuerdo bilateral de intercambio de información financiera con Estados Unidos. Según el acuerdo firmado entre el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay junto con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad y representantes del gobierno estadounidense, recién a partir del 2019 se podrá pedir información correspondiente al año anterior. A su vez, el pedido de parte de uno de los dos países firmantes no requerirá de la intervención judicial. Y en caso de que uno de los dos fiscos encuentre información relevante para el otro, lo puede mandar en forma espontánea.

Evasión y fuga un negocio global

La participación de intermediarios especializados en el entramado de los servicios financieros offshore como lo fue Mossack Fonseca, junto con la existencia de países con legislaciones laxas para el dinero foráneo, garantizan el espacio ideal para que en el mundo un equivalente al 10 % del PBI se esconda en guaridas fiscales. Según la organización Tax Justice Network (TJN), Argentina ocupa el quinto lugar en el mundo por evasión en términos absolutos, detrás de Estados Unidos, China, India y Japón. Tan solo en el 2016 el fisco dejó de recaudar aproximadamente U$S 21.400.

Según estimaciones, la plaza preferida por los argentinos para fugar dinero son los Estados Unidos, donde se esconde más de una tercera parte del total fugado. Los resultados locales expresan la tendencia mundial, ya que contrario a lo que se podría pensar, los millones que se esconden del fisco, no se encuentran en islas caribeñas sino todo lo contrario. Según el ranking global de la opacidad fiscal elaborado por TJN, los que la encabezan son Suiza, Hong Kong, Estados Unidos y el Reino Unido.

Muñecas rusas

Distintos medios señalan que a partir del viernes próximo los contribuyentes argentinos con cuentas y bienes sin declarar en los Estados Unidos, “deberán comenzar a preocuparse”. Sin embargo, como deja en evidencia la más reciente filtración conocida como “Paradise Papers”, los mega ricos se valen de complejas estructuras, en las que participan importantes firmas de abogados como Appleby. Los documentos conocidos, dan cuenta de que los fugadores profesionales cuentan con el asesoramiento de contadores, abogados y economistas especializados que se valen de diversos artilugios para que cada día se evadan millones.

Los evasores y fugadores locales no solo cuentan con tiempo a su favor hasta que se pueda intercambiar efectivamente información con EEUU. Sino que el tipo de acuerdo prevé el intercambio solo para el caso en el que aparezca el nombre de ciudadanos argentinos. Los intermediarios prestan sofisticados servicios que incluyen la creación de empresas que operan como las tradicionales muñecas rusas. Similar a las “mamuschkas”, se podrá encontrar una empresa adentro de otra y así sucesivamente hasta que no quede nada más y no se encuentren ningún rastro ni ligazón con ninguna persona física. Sin embargo, es probable que el futuro intercambio de información otorgue algunos nombres de algunos fugadores mal asesorados, pero de ninguna manera desmantelará los millones que se encuentran en el país del norte.

El empresariado local conoce las herramientas necesarias para evadir y fugar, como lo demuestra ArgenPapers, el reciente libro publicado por Santiago O’Donnell y Tomás Lukin. Personajes como Jorge Macri, Lázaro Báez, Blaquier, Messi, Coto, Garfunkel, Cristóbal López, Martín Redrado, Arcor, Magnetto, Antonio de la Rúa y Techint, son algunos de los famosos nombres que ilustran la portada del libro junto con la familia Macri. En este aspecto no existe una grieta. (LID)