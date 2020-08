Titular del fondo buitre Greylock: “Guzmán aprendió, debemos agradecerle su buen trabajo”

Hans Humes habló desde Estados Unidos y dijo estar “muy impresionado” por cómo el Gobierno argentino “manejó el proceso” de negociación de la deuda con los bonistas privados. “Tanto el pueblo argentino como los acreedores deberían agradecerles”, sentenció.

4 de agosto

Hans Humes, fundador y representante del fondo de inversiones Greylock Capital, festejó públicamente este lunes el “acuerdo” que los bonistas privados le impusieron al Gobierno argentino y que fuera anunciado horas antes por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Estoy muy impresionado con la forma en que el ministro Guzmán y el presidente Fernández manejan este proceso. En mi opinión, tanto el pueblo argentino como los acreedores de la Argentina deberían agradecerles por su buen trabajo”, dijo Humes al portal Infobae, seguramente con un tono propio de quien se cree “por encima” de cualquier Estado o gobierno.

El titular de Greylock Capital agregó que “Argentina actuó mucho mejor que en 2005”, en referencia al canje protagonizado por la administración de Néstor Kirchner, su ministro Roberto Lavagna y su jefe de Gabinete, el actual presidente Alberto Fernández.

Casi irónico, Humes dijo que el ministro Martín Guzmán “aprendió sobre la marcha” de las negociaciones “y está llegando a un buen resultado, porque, con un acuerdo, la Argentina va a tener espacio para crecer”. Viniendo de un buitre hecho y derecho, esas afirmaciones realmente atemorizan.

Según se dio a conocer, el fondo representado por Humes había aceptado la oferta anterior del gobierno argentina, de recibir U$S 53,4 por cada U$S 100 adeudados. Pero obviamente festejó mucho más al enterarse que Guzmán “mejoró” la oferta y pasó a proponer U$S 54,8 cada 100.

Humes afirmó ante el periodismo que el país promete en convertirse en “un mercado atractivo”, ya que “hay mucha liquidez y la Argentina representa una buena historia, sobre todo porque su perfil de vencimientos de los próximos años es mucho más bajo que el de otros países emergentes”. (LID)