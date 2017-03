Trabajadores recibieron a Macri gritando: “Aguante Cristina”. (Vídeo)

Incómodo momento para el Presidenete durante una visita a una fábrica de Peugeot. Mauricio Macri visitó este viernes una planta remodelada de PSA Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar, donde se encontró con una sorpresa poco grata: algunos trabajadores lo escracharon al grito de "aguante Cristina".

16 de marzo

En el video, que comenzó a circular esta mañana por Twitter, se ve la incomodidad del Presidente cuando los empleados le piden por Cristina Kirchner. El hecho molestó en particular a Macri porque, a diferencia de otros episodios, esta vez se ocurrió adentro de la planta, por lo que el Gobierno no puede salir a decir que se trató de un escrache organizado por militantes sino que fue hecho por los mismos trabajadores de la compañía.

"Esta mañana participé de la reinauguración del centro de producción El Palomar de Peugeot", publicó Macri en su cuenta de Twitter, donde compartió una foto con empleados, en un intento de bajarle el tono al escrache y mostrar el apoyo de los trabajadores de Peugeot.

El escándalo es aún mayor si se tiene en cuenta que desde el miércoles corría un rumor de que a los empleados de la fábrica les habían dado la posibilidad de "tomarse el día libre" para evitar algún tipo de escrache al Presidente. Algo que, finalmente, no pudo lograrse.

Durante el acto en la planta, Macri reconoció que "para muchos no arrancó todavía" el crecimiento económico y que hay muchos argentinos que "están poniendo el hombro en este momento", que definió como una "transición dura y difícil".

"Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó" dicha mejora, afirmó. Y enseguida aclaró: "Hace veinte años que no le arranca, y hace diez que no encuentra una posibilidad".

No obstante, aseguró que "esta vez estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajo, sin mentiras, para crecer décadas porque esa es la forma de rescatar a millones de argentinos de la pobreza".

El Presidente una vez más habló de la importancia del "diálogo" y destacó que -en el caso de la planta de Peugeot- se trata de una "apuesta" que hace a la Argentina, al trabajo de los argentinos, a la "calidad" con que podemos hacer las cosas. "Es una demostración de confianza a este camino que comenzamos hace 15 meses", afirmó.