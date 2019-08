Tras las PASO, el dólar llegó a superar los $60 pero intervino el BCRA y cerró a $57,30

En una jornada negra para los mercados, la divisa estadounidense llegó a cotizar por encima de los $60, pero luego retrocedió por la intervención del BCRA.

12 de agosto

Tras la aplastante derrota electoral de Mauricio Macri ante el candidato de Frente de Todos Alberto Fernández en las PASO, el dólar pegó un fuerte salto y cerró a $57,30 en agencias y bancos de la City porteña, más de 11 pesos por encima del final de la rueda del viernes.

La divisa estadounidense tuvo un arranque furioso este lunes y llegó a venderse en algunos bancos a $66. Sin embargo, el Banco Central debió vender unos 100 millones de dólares para tratar de ponerle un techo a la cotización.

Esto logró hacer retroceder el valor del billete norteamericano, pero igual quedó el cierre del viernes cuando cerró apenas arriba de los 46 pesos. Durante el inicio del lunes en algunos bancos llegó a cotizar 16 pesos arriba.

Sin embargo, al cierre de la rueda, según el habitual relevamiento de iProfesional, el promedio fue de $57,30. Cabe apuntar que algunos bancos decidieron dejar de operar momentáneamente hasta que se tenga un panorama más claro de la situación. El detalle por banco es el siguiente:

Galicia: $57

Nación: $55

ICBC: $57

BBVA: $60,04

Supervielle: $58

Santander: $57

Balanz: $56,00

Se trata del salto de precios más abrupto desde el 36% que subió el dólar el 17 de diciembre de 2015, cuando la administración de Mauricio Macri levantó los controles de cambio, conocidos como "cepo".

En cuanto al mercado mayorista, como era de esperaren, en el inicio de la jornada también mostró un fuerte salto, y cotizaba a $57. Sin embargo, con el correr de las horas, y tras la intervención del Banco Central, cerró a $53,00, $7,75 arriba del final del viernes pasado.

"En una rueda con bajo volumen de negocios y con activa participación del Banco Central, la divisa norteamericana tuvo una fuerte reacción alcista luego de conocidos los resultados de las PASO de ayer. La suba en la tasa de las Leliq, ventas en los mercados de futuros, ventas por cuenta de Hacienda y ventas propias del BCRA en el segmento de contado, fueron las herramientas utilizadas por la autoridad monetaria para detener la fuerte suba del tipo de cambio", explicó el analista financiero Gustavo Quintana.

El experto destacó que "el tipo de cambio mayorista alcanzó nuevos máximos históricos, en una rueda signada por la incertidumbre y nerviosismo de ahorristas e inversores".

En tanto, la tasa de interés de las letras de Liquidez saltó hoy por encima del 74%, lo que representa un avance de 11 puntos porcentuales del cierre del viernes cuando quedó en 63,706%.

En la primera subasta del día a un plazo de 8 días, la tasa de corte promedio convalidada por el Banco Central de la República Argentina, se ubicó en 74,035% por un monto adjudicado de $13.990 millones.

En la segunda licitación, la tasa promedio fue de 74,903% para un monto adjudicado de $85.802 millones.

El Fondo Monetario Internacional, que es el que provee los dólares, autorizó a la entidad que preside Guido Sandleris a efectuar ventas para evitar movimientos "disruptivos" de la cotización, como los que evidentemente se están produciendo en la jornada.

Aún así, aunque tenga "espaldas bastante anchas", por las reservas que tiene el Central, Alberto Fernández ya dijo que considera sobrevaluado al peso. En Nueva York tomaron nota de esas declaraciones, que ahora, con su triunfo, cobran más relevancia. El mercado "siempre se adelanta" a lo que pueda suceder, comentó uno de los analistas.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler sintetizó el panorama: "Este resultado prácticamente define la elección y esto va a generar una fuerte salida de fondos. Fundamentalmente porque el mercado no lo tenía descontado".

El experto agregó que "el BCRA va a salir con todas sus armas a intentar contener al dólar lo máximo posible y no descarto que tenga que vender reservas. Hoy empieza otro partido totalmente nuevo: desconocemos cómo va a usar sus armas y cuánta presión recibirá. Vamos a tener que seguir cada licitación de letras y monitorear los plazos fijos. Además, habrá que ver si suma o resta lo que pase en el exterior".

En tanto, Nicolás Chiesa, de PPI, sostuvo que "de corto será clave para el mercado lo que hable (o en su defecto, no) Alberto Fernández, y la acción del Gobierno (si la hay). Entendemos que en ambos casos, debería ser positivo un Fernández que salga a mostrar claridad sobre su posible futuro Gobierno en lo que respecta a sus decisiones económicas –financieras. No obstante, y ojalá nos equivoquemos, la probabilidad no es muy alta".

En el mercado de futuros Rofex, las primeras operaciones con vencimiento a fines de diciembre ubican al dólar en $71,50 por unidad.

Los activos financieros en el ojo de la tormenta

Más allá de lo que ocurra con el dólar, también cobra gran importancia lo que sucede con las acciones y los bonos soberanos, ya que luego de la fuerte recuperación del pasado viernes y a la luz de los resultados de ayer, se ven duramente castigados, a primer hora del día, en los mercados europeos.

Por caso, las acciones de Loma Negra se precipitan 67%; Francés 63%; e iRSA 60%. Mercado Libre se sostiene un poco más con una baja de 12%. Los bonos, por su parte, bajan hasta 9,6%.

Estas bajas se trasladan al mercado local, ya que el S&P Merval cae más del 12%, con algunos papeles que retroceden hasta un 53%, como es el caso de Edenor o 51%, en Central Puerto.

"Nadie va a comprar papeles argentinos", explicó otro analista, "salvo que la caída sea tan grande que en algún momento se vuelvan atractivos", concluyó.

Esta situación repercute en el índice de riesgo país, que luego de cerrar por encima de los 860 puntos básicos, podría superar los 1.000 puntos y aún más, de acuerdo a los vaivenes de las cotizaciones.

Al respecto, Sabrina Corujo, de Portfolio Personal Inversiones sostenía ya conocidos los primeros resultados que "No se puede anticipar cuánto se puede ir. La rueda de pánico no se podrá evitar. Después vendrá el tiempo de barajar y dar de nuevo. Y luego ver qué es lo que va anticipando Fernández sobre lo que haría en un eventual gobierno. Se espera un fuerte castigo a todos los activos argentinos y muy posiblemente no sea sólo una rueda".

Por su parte, el costo de asegurar la exposición a la deuda soberana de la Argentina a cinco años aumentó en 938 puntos básicos (casi 10%) hoy porque a los inversores les preocupa el posible regreso a una economía intervencionista tras la derrota del presidente Mauricio Macri en las primarias.

Los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) de la deuda argentina a cinco años aumentaron a 1.955 puntos básicos, casi el doble que los 1.017 puntos del viernes, según IHS Markit.El peso se debilitaba 30,3% a un mínimo histórico de 65 unidades por dólar, mientras las acciones y los bonos argentinos también estaban bajo presión.

Se derrumban el Merval y las ADRs

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registraban una estrepitosa caída, del 32,37%, con un volumen negociado superior a los 1.855 millones de pesos.

El indicador S&P MerVal caía hasta los 29.997,63 puntos y el resultado de la rueda arrojaba 60 papeles en baja, 17 en alza y ninguno sin cambios.

Los papeles cuyas cotizaciones más caían eran los de Loma Negra (67,3%), BBVA (63,4), Edenor (61%) e Irsa (60,6%).

Las compañías argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York vivían una jornada negra este lunes con derrumbes del 55% en el valor de sus papeles.

La firma más golpeada por esta situación era Transportadora Gas del Sur, cuyas acciones de desplomaban 54,3%; seguida por Pampa Energía, con un derrumbe del 43,3%.

Esto se daba después de que el domingo se impusiera en las elecciones primarias el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El postulante opositor ganó la elección con una diferencia de 15 puntos por sobre el Presidente y candidato a su reelección, Mauricio Macri.

Esos resultados dejaron a Fernández muy cerca de ganar en primera vuelta en las elecciones generales del 27 de octubre próximo.

Y el mercado bursátil parecía haber tomado nota del resultado y de las posibilidades para octubre, después de que el propio Fernández anticipara que si es electo Presidente revisará la política tarifaria de la Argentina. (IProfesional)