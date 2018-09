Tras los anuncios del Central, el dólar vuelve a escalar

La divisa salta más de $ 1 y cotiza a $ 41 en algunas entidades bancarias. Ocurre 48 horas antes de que comiencen a aplicarse las bandas de flotación entre $ 34 y $ 44.

27 de septiembre

El dólar trepa más de $ 1 justo en las últimas 48 horas de acción antes de que comiencen a aplicarse las bandas de flotación, que busca mantener la divisa en un valor de entre $ 34 y $ 44 como anunció ayer Guido Sandleris, nuevo titular del Central.

La divisa se vende a $ 39,90 en el Banco Nación y en otras entidades como el Galicia a $ 41.

En el segmento mayorista el dólar sube 70 centavos en el comienzo de la jornada y se vende a $ 39,20 en el MULC, luego del anuncio del acuerdo con el FMI.

La autoridad monetaria a pedido del FMI no podrá intervenir en el mercado de cambios si la divisa varía entre las franjas de flotación. Es decir que el dólar puede seguir subiendo hasta $ 44. Cuando supera esa banda, recién puede participar del mercado, pero no con ventas directas del monto que considere, sino con una subasta de hasta U$S 150 millones. La banda de $ 34 a $ 44 se ajustará diariamente un 3 % mensual hasta fin de 2018.

Esta exigencia del FMI fue uno de los motivos de las tensiones con Caputo, el expresidente de la autoridad monetaria que terminaron en su renuncia.

La devaluación seguirá, el Fondo quiere que sus dólares sólo se utilicen para garantizar el pago de la deuda a los especuladores. (LID)