Tras una nueva inyección de $ 187,5 millones del BCRA, el dólar cerró a $ 20,45

La entidad central intervino por séptima vez de forma consecutiva para contener el avance de la divisa. Desde el 5 de marzo se desprendió de U$S 935 millones.

20 de marzo

El Banco Central (BCRA) intervino ayer en el mercado cambiario para contener el valor del dólar, esta vez vendió U$S 187,5 millones, de esta forma logró que el dólar cierre a valores cercanos al viernes pasado. El billete verde se intercambió en el mercado minorista a $ 20,45 según el Banco Nación, similar al mayorista que cerró en $ 20,22.

Con la venta de este lunes, la autoridad monetaria central ya lleva desembolsados más de U$S 1.120 millones desde el 5 de marzo, cuando comenzó con las intervenciones tras siete meses de no participar directamente en el mercado.

Según Gustavo Quintana de PR Cambios "La demanda por cobertura se fue instalando desde el inicio de las operaciones generando una corrección alcista que fue llevando al tipo de cambio a alejarse de los valores registrados en el cierre anterior luego de una fuerte intervención oficial. Los picos tocaron máximos en los $ 20,28. La respuesta oficial no tardó en aparecer y nuevamente las ventas del Central corrigieron la cotización".

Respecto de la recurrente intervención del BCRA, el director de Portfolio Personal, Matías Roig, señaló "esperamos que el BCRA se mantenga interviniendo porque el accionar de la entidad no es azaroso. Se justifica en las presiones inflacionarias y en el reconocimiento explícito del impacto de esta aceleración del dólar sobre los precios". "Situación última que lo que limita, es la flexibilidad posible de la política monetaria. Es decir, restringe la probabilidad de bajar más agresivamente las tasas de interés, aunque el BCRA parezca (obligado o no) a "cuidar" no sólo la inflación sino también el crecimiento. En consecuencia, las tasas de interés arriba del 26% anual de corto, lucen interesantes", agregó.

Según operadores, el mercado aguarda a la nueva licitación de LEBAC que se realizará hoy, en la cual la entidad bancaria espera renovar aproximadamente cerca de $500.000 millones, aproximadamente el 40 % del stock actual.

Al respecto Roig señalo que “Esperamos que en este escenario exista demanda, aunque no podemos descartar que nuevamente -y como lo repite en las últimas colocaciones- vuelque plata al mercado, que sacará con futuras intervenciones".

En tanto, el blue subió tres centavos a $ 20,92, y el contado con liqui bajó 10 centavos a $ 20,13. A su vez, las reservas del BCRA disminuyeron U$S 85 millones, llegando a U$S 61.604 millones.