Triaca: “Los dirigentes gremiales tienen vocación desestabilizante”

En una nueva embestida del Gobierno contra los trabajadores, el ministro de Trabajo salió a atacar a la CGT por el paro nacional sin marcha del próximo 6 de abril

17 de marzo

“La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner” y algunos “dirigentes gremiales tienen una vocación desestabilizante desembozada, sin ningún prurito, sin ningún pelo. Desde la ex presidenta para abajo, hay varios. Y hay varios ex dirigentes o dirigentes gremiales que la acompañaban que claramente acompañan ese pensamiento” fueron las palabras con las que el cuestionado ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expresó su malestar con el próximo para nacional de la CGT.

El Ministro continuó afirmando que buscan que “el gobierno se debilite porque quieren volver a tener las prebendas, los beneficios que tuvieron en tantas otras ocasiones”. Lo que el Ministro busca desconocer es el profundo malestar en importantes sectores de la clase trabajadora que ya vienen expresando su descontento, como la semana pasada lo hicieron en la movilización convocada por la CGT o con las multitudinarias movilizaciones docentes que ayer colmaron la Ciudad de La Plata y la semana pasada la Capital Federal.

El Triunvirato que conduce la central sindical convoca, pese al enojo del ministro, a un paro sin movilización, buscando descomprimir pero evitando cualquier confrontación que realmente pueda frenar el ajuste en curso. Desde la izquierda, referentes del FIT como Claudio Dellecarbonara, afirmaron su voluntad de pelear porque el paro sea activo y tenga continuidad en un Plan de Lucha. (LID)