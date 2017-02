Triaca acusó a empresarios por despidos: “Se ha perdido la confianza con algunos sectores”

Como si no fuera ministro de Trabajo, ayer Jorge Triaca salió a desligarse de los despidos que se vienen produciendo y que son parte de detonantes del anuncio de una medida de acción por parte de la directiva de la CGT.

3 de febrero| |

“Se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios que tienen que dar respuesta porque había un acuerdo político de cuidar el nivel de empleo” señaló en una entrevista a Radio Mitre.

El ministro es el titular de la cartera que, desde hace ya tres semanas, no toma ninguna medida en relación a los despidos ilegales y el lockout de AGR-Clarín.

“Hay algunos que no dejan de hacerse los vivos” afirmó, en relación a los empresarios. Pero la “viveza” patronal está garantizada por un Gobierno que hace menos de un años vetó le Ley Antidespidos que había sido votada en el Congreso de la Nación.

De hecho, el mismo ministro había señalado hace días que era necesario “entender las razones” de los empresarios para despedir. En relación al conflicto de AGR-Clarín, había incluso justificado los casi 400 despidos.

Para que no queden dudas de que el mismo Gobierno avala los despidos, en la entrevista Triaca afirmó que “parte de la tarea que estamos haciendo con el ministro de Modernización es ir en el sendero de mejorar las condiciones del trabajador del Estado, que han sido botines de guerra donde está lleno de gente que no cumple funciones y no brinda un servicio público”.

La definición es una abierta justificación de las políticas de ajuste que sufren los trabajadores estatales.

Ayer por la tarde, después de meses de una tregua escandalosa, la conducción de la CGT anunció el llamado a una movilización y la posibilidad de un paro para la segunda quincena de marzo. Una medida que busca alargar los tiempos y no chocar abiertamente con el Gobierno.