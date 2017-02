Triaca dijo que el Gobierno no le pone techo a las paritarias

El ministro de Trabajo de la Nación reafirmó en diálogo con radio Mitre que la cartera laboral no propicia un techo para las negociaciones paritarias al afirmar que el Gobierno nacional "no" le pone "número", del mismo modo en que no lo hizo "el año pasado".

2 de febrero

Por otra parte, Triaca consideró "tirado de los pelos" el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó abonar a los bancarios el acuerdo paritario compensatorio firmado en noviembre pasado porque -indicó en una entrevista con radio Mitre- "estamos en medio de la paritaria bancaria".(Télam)