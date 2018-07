Triaca en Tucumán, sobre los despidos: “El Estado no es un lugar para preservar ñoquis”

El ministro de Trabajo de la Nación no descartó nuevos despidos en el Estado, tras el ajuste masivo en Télam. Aclaración sobre la indemnización en la reforma laboral.

5 de julio

Ante la pregunta sobre si continuarán los despidos en el Estado, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, no sólo no descartó nuevos ajustes sino que defendió la política de ajuste del gobierno nacional al sostener que “el Estado no es un lugar para preservar ñoquis”.

“Hay un Estado que tiene que brindarle servicios a los argentinos, en la medida que tengamos claro que el Estado no es un lugar para preservar ñoquis, para la prebenda política ni para darle ventajas a algunos, sino que tiene que ver con la oportunidad desarrollar servicios de calidad porque somos servidores públicos que debemos brindar con transparencia y claridad los servicios a los ciudadanos”, argumentó el funcionario de la cartera laboral durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana antes del comienzo de la reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo que se realiza en el Hotel Hilton de la capital tucumana.

“¿En Télam, había ñoquis?”, fue la repregunta de uno de los periodistas. “En el caso de Télam, donde la planta había pasado de 350 a 900 trabajadores, las autoridades analizaron que hubo un exceso y tomaron esa determinación. No significa que no haya espacios para analizar cada uno de los casos”, justificó en declaraciones a Radio Prensa.

Lejos de admitir el creciente nivel de desempleo que no golpea sólo al Estado sino también a múltiples actividades económicas del sector privado, Triaca reiteró su estadística oficial y relativizó el caso Télam: “Tenemos que señalar que en los últimos meses en la Argentina se ha sostenido el nivel de crecimiento del empleo, en abril de este año con respecto a abril del año pasado, crecieron más de 700 mil puestos de trabajo. Eso señala que cuando uno brinda sustentabilidad y hay previsibilidad en la Argentina, hay oportunidades de crecimiento en el empleo. Después hay circunstancias particulares, como los despidos en Télam, un organismo que el Estado encontró que había crecido en más de 500 trabajadores y claramente, que es una actividad que tiene mucho impacto tecnológico, tiene necesidad de analizar su dotación. Por supuesto que queremos velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, tenemos que dejar que siga la discusión con sus autoridades“.

Sobre la reforma laboral

Triaca también fue consultado sobre los polémicos proyectos de reforma laboral que ingresaron al Congreso. “Muchas veces hay animosidad para plantear temas que no están en los proyectos de Reforma Laboral. Uno de los artículos más controvertidos para la mirada de algunos dirigentes tenía que ver con definir cómo son los conceptos de indemnización. Bajo ninguna circunstancia se quitaba el mecanismo de la indemnización, lo que se hacía era aclarar qué componía la indemnización, porque en algunas provincias se calcula con el aguinaldo y en otras, no. Lo importante es tener un solo criterio porque eso brinda previsibilidad a todos los trabajadores, sino un trabajador de Tucumán cobra de una manera y otro de Buenos Aires, de otra, y eso creemos que es injusto”, aclaró.

Triaca se encuentra en la provincia para encabezar el Consejo Federal del Trabajo, que reúne a los titulares de las carteras laborales de todo el país. “Hay temas importantes que tenemos que tratar. Argentina es sede del G-20. Muchos de los temas que vamos a abordar con los distintos ministros de las provincias están apuntados a dar una mirada federal a lo que creemos que tiene que ser un aporte al G-20 desde la perspectiva argentina”, puntualizó. (Primera Fuente)

Foto: @hfabianpaez