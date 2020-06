Tucumán: "Asadito con Tuco": la fiesta de un concejal de Monteros en cuarentena

El concejal Hernán “Tuco” Aldonate convocó hasta artistas en su ciudad ante la inacción policial. “Nadie se anima a llamar a la Policía”, denunció una vecina que publicó fotos y videos del encuentro ilegal en las redes.

7 de junio

“Parece que nadie se anima a llamar a la Policía, debe haber algún funcionario muy importante ahí, está actuando in grupo de folclore, al frente o en diagonal se encuentra el hospital de esta ciudad, la guardia mayor, y a dentro del hospital los que rogamos que nadie se contagie”. De esa forma, una vecina de Monteros denunciaba la fiesta que se llevó a cabo este sábado en el domicilio del concejal Hernán “Tuco” Aldonate.

El encuentro, realizado por su cumpleaños, tuvo artistas y grandes personalidades invitados, como es el caso del legislador Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán. ¿El menú? Un delicioso asado bajo el hermoso sol que ofreció la provincia este nuevo sábado de cuarentena flexibilizada.

“Llegó el móvil policial, salí, yo les dije que no puede estar ese ser humano de fiesta, menos siendo funcionario. El policía me contestó ‘escrachalo, nosotros no podemos hacer nada’. Me morí muerta y los escraché”, narra la vecina monteriza, cuya publicación ya fue compartida más de un centenar de veces.

Tan solo semanas atrás, el concejal Aldonate realizaba una intensa campaña concientizadora contra el COVID-19 y respeto de las medidas preventivas dictadas por el Gobierno nacional y el provincial. Bajo la consigna “nos cuidamos entre todos”, realizó diversas salidas para promover el uso de barbijo y respeto por el distanciamiento social. (ELTucumano)