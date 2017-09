Tucumán: Baja el desempleo pero la ocupación no recupera los niveles de 2016

Aunque bajó levemente el desempleo, la cantidad de empleados y la población económicamente activa en valores aboslutos no recuperan la caída del primer trimestre.

15 de septiembre

A tono con la disminución del desempleo a nivel nacional, en nuestra provincia se registró una leve disminución de la desocupación, pasando de 7,7 en el primer trimestre a 7 puntos para el segundo trimestre del año. Es decir que la desocupación que estaría afectando a 27 mil personas en el aglomerado urbano Gran San Miguel - Tafi Viejo que mide el Indec.

En el primer trimestre del año ya se había registrado una caída en la tasa de desocupación, pero como reflejamos en ese entonces, se había dado la paradoja de que caían simultánemanete el empleo y el desempleo.

Entre diciembre del año pasado y marzo de este año, se registraron 20 mil empleos menos, y una cifra similar de personas que pasaban a formar parte de la población económicamente inactiva.

Recordemos que el Indec mide el desempleo sobre la población económicamente activa (PEA), es decir, considera desocupados a los que no teniendo trabajo lo buscan activamente. Las personas que necesitan trabajo pero dejaron de buscar porque no encuentran, quedan fuera del registro estadístico.

Como se ve a continuación en la tabla, el desempleo fue disminuyendo en porcentaje y en valores absolutos, pero la recuperación del segundo trimestre de 2017 no alcanza a compensar la caída que se registró del empleo y de la PEA durante el primer trimestre del año y la población ocupada demandante de empleo (ocupados que buscan activamente otro empleo) se mantiene en dos dígitos y casi sin moficación.

Hablando en valores absolutos, entre diciembre de 2016 y junio de 2017, se registran 8 mil empleos menos y 11 mil personas que quedaron afuera de la PEA.

La caída del primer trimeste podía estar reflejando, en parte, la estacionalidad del trabajo en la agroindustria. Pero ya entrado el segundo trimestre del año, la parcialidad de la recuperación estaría indicando que una buena parte de la disminución de empleos en el primer trimestre correspondió a la destrucción de puestos de trabajo, camuflados por un efecto estadístico.

Los parámetros se recuperaron levemente durante el segundo trimestre pero no logran compensar la caída previa. Probablemente esté impactando el repunte de la construcción vinculada a la obra pública en la previa electoral y en menor medida otras actividades como el comercio o la agroindustria que, más allá de la estacionalidad, no parece estar expandiendo significativamente su planta de temporarios.

Las estadísticas del Indec están hechas para ocultar la realidad. No solo se manipulan las encuestas, como se puede observar al contemplar que para la provincia de Chaco se mide una desocupación de 1,6 puntos, la más baja del mundo; también la metodología en la construcción de los indicadores reflejan muy poco la realidad socioeconómica. La población en edad de trabajar que permanece fuera del campo estadístico como Población Económicamente Inactiva (PEI), es decir población desocupada que no busca empleo porque no necesita o porque no encuentra, alcanza nada menos que a un tercio de la población ocupada. (LID)