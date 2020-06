Tucumán, Caso Luis Espinoza: “Esperamos que todos vayan presos”, expresó su esposa

Soledad Ruiz, pareja del trabajador rural asesinado y desaparecido por efectivos policiales, habló en Radio Prensa sobre los avances de la causa y dejó marcada su postura sobre el accionar policial en el marco de su secuestro y asesinato. “Espero que vayan presos todos los responsables”.

23 de junio

Pasó más de un mes desde que Luis Espinoza fue secuestrado y asesinado por efectivos de la Policía de Tucumán. Es casi un hecho de que la investigación terminará por comprobar la responsabilidad de los 10 imputados -9 agentes y un civil- en la causa caratulada como privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona. Bajo esa acusación la semana pasada la Justicia ordenó la prisión preventiva por el plazo de seis meses para todos ellos.

En este marco, la esposa de Espinoza, Soledad Ruiz, habló sobre los últimos avances del caso y se mostró esperanzada de que la Justicia actúe y actúe rápido. “Nuestra abogada nos asegura que la causa marcha bien y que deberían ir todos presos. Eso es lo que queremos nosotros, que todos los responsables de su asesinato y de su encubrimiento vayan presos”, remarcó.

Consultada por el periodista Juan Pablo “Chipi” Merino, Soledad recordó que desde un primer momento desconfiaron de la Policía: “Ese mismo viernes (15 de mayo) lo buscábamos a Luis, le preguntamos a la Policía y ellos nos decían que no lo habían visto, que solamente lo habían detenido a Juan –hermano de Luis-. No nos dieron ninguna explicación, pero nosotros sabíamos que algo extraño había ocurrido porque no era normal que él no aparezca”, inició su relato.

Recuerda también que cuando fueron a realizar la denuncia en la comisaria de Monteagudo notaron que “había algo raro”: la oficial que los atendió anotó la denuncia a mano en una hoja de papel, mientras el resto del personal se dedicaba a limpiar en profundidad la seccional policial. “No nos recibieron la denuncia por desaparición como debían. Una policía que estaba ahí anotó a mano en una hoja y no nos prestaron más atención. Ya desde ese momento habíamos notado algo extraño, porque veíamos que se pusieron a limpiar la comisaría”, sostuvo.

El hecho se produjo el pasado 15 de mayo, en el paraje Melcho, localidad cercana a Villa Chicligasta, cuando Luis y Juan Espinoza fueron abordados por el grupo policial, tras un debande que se generó por la presencia de los efectivos en una carrera cuadrera clandestina que se disputaba en el lugar. En esas circunstancias Luis recibió el disparo mortal.

De acuerdo a las pericias realizadas en proyectiles y casquillos recuperados en el lugar del hecho y en la bala que los médicos forenses extrajeron del cuerpo de la víctima, el proyectil que sesgó la vida de Espinoza fue disparado desde el arma que le fuera asignada por la fuerza policial al oficial auxiliar José Alberto Morales, una pistola Jericho calibre 9 milímetros.

También se conoció que la autopsia de Luis reveló que tenía signos de arrastres vitales, lo que estaría indicando que pudo haber estado con vida algunos minutos, después de recibir el disparo mortal.

Cabe recordar que su cuerpo fue hallado en un barranco en territorio de la provincia de Catamarca, envuelto en bolsas plásticas. Según entiende la fiscal del caso, Mónica García de Targa, para arrojarlo allí los efectivos desplegaron un importante operativo para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado. Esto complica aún más la situación procesal de los imputados, no solo por tratarse de miembros de la seguridad del Estado, sino porque también –sostiene la fiscal- “ocultaron el cuerpo y negaron información sobre el paradero" del trabajador rural asesinado.

“A mi Luis lo mataron como a un perro y lo tiraron para intentar encubrirse. Espero que todos vayan presos”, sentenció Ruiz.